Raquel del Rosario: "Tengo la espinita de que mis hijos me vean sobre un escenario"

La música española ha recuperado la voz de Raquel del Rosario. La vocalista de El Sueño de Morfeo, el grupo asturiano que pulsó el botón de pausa en 2013, voló a primeros de año a España desde Estados Unidos para apoyar el lanzamiento de un joven artista. Noan, que tiene como productor a Juan Ewan -guitarrista de El Sueño..-, le había hecho un guiño a la cantante canaria desde las redes sociales versionando su mítico tema 'Nunca volverá'. Tanto le gustó a Del Rosario el 'cover' de Noan, que quiso participar en la grabación del tema e incluso en un videoclip que se lanzó con gran éxito hace menos de una semana. De vuelta a EEUU está “disfrutando muchísimo” por todo lo ocurrido.

Parecía alejada del mundo de la música. ¿Qué hizo que la llamada de un artista como Noan le llegara tanto como para salir de su rutina?

Creo que de alguna manera ha sido una señal. Yo me muevo mucho por impulsos e intuición y así como en estos años no he sentido la llamada de retomar la música, escuchar la versión de Noan me hizo un 'click'. Así y todo, nunca pensé que acabaríamos grabándola como lo hemos hecho, pensé que se quedaría más en una colaboración más casual vía Instagram, algo de guitarra y voz cada uno en su casa, pero la cosa fue yendo a más en pocos días.

¿Qué ha sentido al ver que 'Nunca Volverá' sigue tan viva?

Me ha gustado mucho leer en los comentarios de la gente los recuerdos que les evoca esta canción. Creo que ha sido un viaje en el tiempo para muchos y, al igual que yo, han revivido emociones y vivencias de hace 17 años (el tiempo que tiene el tema). Es realmente bonito ver como nuestras canciones siguen vivas y siguen moviendo algo en las personas.

Se le ha escuchado decir que nunca le gustó oír que el Sueño de Morfeo se había separado. Que sonaba a enfado y no había sido tal. ¿Le gustaría reactivar el grupo?

Así es. No me gusta cuando se usan los términos “separación” o “disolución” para hablar del grupo. Las circunstancias de la vida nos han hecho estar inactivos por muchos años, pero El Sueño de Morfeo sigue muy unido. Juan y David -Feito- son como hermanos para mí. Hoy por hoy sería muy complicado retomar el ritmo que llevábamos anteriormente. Juan convive con una enfermedad que cada vez le dificulta más el ritmo que requiere un gira, yo estoy viviendo en otro país y tengo dos niños pequeños, David tiene sus otros proyectos… Pero echo de menos cantar y sí es cierto que tengo esa espinita de que mis hijos me vean sobre un escenario. Pero ¿quién sabe? Hace poco más de un mes no sabía de Noan y mira la que se ha liado (jajaja).

¿Qué fue lo mejor de la experiencia: volver a un estudio de grabación, hacer el videoclip, relacionarse con jóvenes músicos…?

Ha sido como montar en bici, en cuanto entré al estudio y me puse frente al micrófono fue como si no hubiese pasado el tiempo en absoluto. Sin duda, el momento que más he disfrutado, aunque todos han sido bonitos. Por otro lado, me he dado cuenta de que me he quedado un poco atrás en cuanto a cómo funcionan algunas cosas ahora, nuevas plataformas y formas de hacer las cosas… pero Noan me ha puesto al día rápido.

¿Cuándo se le verá por Asturias? ¿Habrá oportunidad de verla en algún directo con Noan?

No lo sé, llevaba casi tres años sin regresar a España por todo el tema sanitario, pero cada verano me gusta regresar a Asturias aunque sea unos días, ojalá y éste ya pueda darse. En cuanto al directo, eso no depende de mí, pero estaría encantada.