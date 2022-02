La nueva gira de Jethro Tull llega hasta Oporto para presentar el nuevo trabajo de la banda inglesa, ‘The Zealot Gene’. El vecino escenario portugués de Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, a menos de dos horas de Vigo, acogerá el próximo 19 de febrero un directo en el que interpretarán varios de sus clásicos junto a sus nuevos trabajos. Un espectáculo orquestado por el propio Ian Anderson, líder de una de las bandas más longevas, icónicas e influyentes de la historia del rock.

Con varios éxitos de ventas y crítica, como los clásicos 'Thick as a brick', 'A passion play', 'War child' o 'Songs from the wood' y dos docenas de álbumes, Jethro Tull ha forjado una identidad única desde su creación en 1968. En estas cinco décadas, han probado varios estilos, desde el blues-rock hasta el jazz fusión, pasando por el folk, el heavy e incluso la música clásica. Así surge su propia visión de lo que se conoce como rock progresivo o rock sinfónico, corriente de la que son uno de los exponentes.

El grupo - que actualmente está formado por Ian Anderson y músicos como el bajista David Goodier, el teclista John O'Hara, el baterista Scott Hammond y el guitarrista Joe Parrish- sigue en activo e incluso tiene previsto lanzar un nuevo álbum para 2022, 'The zealot gene'.

Las entradas para el concierto de Oporto ya están disponibles a través de la plataforma Ticketline a partir de 40 euros.