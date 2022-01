'Motomami': todo lo que se sabe del nuevo disco de Rosalía

La pregunta es: ¿logrará Rosalía superar con 'Motomami' el éxito mundial que alcanzó con 'El mal querer'? Dos años a. C. (antes del coronavirus) Rosalía Vila Tobella (Sant Cugat del Vallès, 1993), la artista que "no había escuchado flamenco hasta los 13 años" logró poner una pica en Times Square con su segundo disco, un álbum experimental y conceptual que vio la luz el 2 de diciembre de 2018, y que cuenta una relación violenta en 11 capítulos inspirados en una novela occitana del silgo XIII. Algo, a priori, tan poco comercial como cantar con voz de soprano bulerías, tangos, seguiriyas y soleares revisadas convenientemente desde el punto de vista de su generación (la del trap y el sampler) fue un éxito 'tra tra' desde su primer 'single' ('Malamente'. Cap. 1: Augurio), y la catapultó a nuevos niveles de reconocimiento general en el mercado de la música en español y mucho más allá, ganándose no solo al público, sino a los críticos, gracias también a una decena de vídeos firmados por Canadá que acabaron de redondear la rompedora y original propuesta artística.

Ahora, dos años d. C. -y con una pandemia de por medio-, sabemos que este 2022 será seguro el del relevo de 'El mal querer', que es cuestión de días o semanas que 'Motomami' vea la luz y descubramos si responde a las expectativas creadas en estos más de tres años de trabajo, en los que la diva catalana ha colocado 'non-stop' exitosas colaboraciones, como 'TKN', con Travis Scott; 'Con altura', con El Guincho y J. Balvin, o 'Tu x Mi', con Ozuna. De momento, Rosalía ha publicado tres adelantos -'La fama', una bachata en la que repite con The Weeknd (y en la que cuenta para su vídeo con Danny Trejo, alias 'Machete'); 'Saoko', una canción urbana con guiño a Daddy Yankee, y 'Hentai', cuya letra incongruente ha descolocado hasta a sus fans más acérrimos-, y 'Rolling Stone', que ya ha escuchado el disco, asegura que se viene una "obra maestra", "innovadora" y "vanguardista". Además, gracias a @holamotomami, la cuenta privada que Rosalía abrió al público a finales del año pasado, han trascendido nuevos detalles de su próximo trabajo que recopilamos aquí. 1. Un nombre con significado Más allá del juego con las mariposas de las 'emes' del título, 'Motomami', y las que revolotean en el clip de estética rompedora con el que a principios de noviembre Rosalía anunció su tercer disco, hay un significado (y no solo por su musicalidad cacofónica). Hace referencia a la sociedad Motomami S.L., que Rosalía creó en 2019 junto a su madre, Pilar Tobella, que se dedica a actividades relacionadas con la representación de artistas. Además, la empresa, en la que su progenitora figura como administradora, no se centra solo en la música, sino que abarca otros ámbitos como la interpretación y la literatura, además de asesoramiento de imagen y gestión de redes sociales. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) 2. Primera 'tracklist' A finales de enero de 2021, Rosalía abrió la cuenta privada @holamotomami, que inauguró con el cuadro de Basquiat 'Arroz con pollo' (1981). El perfil transcurría con imágenes de momentos personales y selfis hasta que a partir de marzo se empezó a llenar de fotos en el estudio de grabación: su Mac conectado a la mesa de mezclas, teclados, pantallas y ordenadores, agotadoras sesiones de grabación "de 15 horas"... Luego, el trabajo y el placer se mezclan y aparecen las primeras imágenes con Rauw Alejandro, algún desnudo artístico y homenajes a músicos como el rey de la bachata Antony Santos, Dalí o a frases de su inspiradora abuela Rosalía ("Beneït sigui el sol, beneït sigui el dia, beneït sigui el senyor que ens els envia🥺" / "Bendito sea el sol, bendito sea el día, bendito sea el señor que nos lo envía"). En este tiempo Rosalía también ha ido colgando varias listas con nombres de canciones. En mayo subió una foto de una pizarra llena de títulos y exclamó: "Lo estoy terminando. OMG. Está pasando". La posible nueva 'tracklist' de Rosalía incluye 'Saoko', '666', 'Bulerías', 'Delirio', 'Bizcochito', 'Candy', 'La fama', 'Como 16', 'Genís', 'Hentai', 'Cuuuuuute', 'La combi' -la nueva colaboración con su amiga Tokischa que adelantó en TikTok-, 'Aislamiento' y 'Vamo' allá'. Y tachados quedan 'Motomami', 'Chiken teriyaki', 'Iaia' y 'Tego'. Pero, teniendo en cuenta que 'Motomami' da título al disco, ¿serán estos los primeros 'singles'? View this post on Instagram A post shared by @holamotomami 3. Videoclips en marcha Gracias a la misma cuenta de Instagram han trascendido algunas imágenes de uno de los próximos videoclips de la nueva "era Motomami", como la ha bautizado la propia Rosalía. En una de las cintas se puede ver un bosque y un precioso perro de pelo blanco. "Hoy he corrido con Chip x el campo y he probado los smores x 1a vez en mi vida y ha sido el rodaje más bonito en el q he estado nunca", describe junto varias fotos del animal, otras, con miembros del equipo de filmación y un pequeño clip quemando malvaviscos en una hoguera de noche. En otras fotos aparece como una sugerente vaquera encima de un toro mecánico. Y en otra publicación 'sospechosa' se ve a su novio, Rauw Alejandro, rodeado de un grupo de chicas (¿bailarinas?) con peluca azul. View this post on Instagram A post shared by @holamotomami View this post on Instagram A post shared by @holamotomami 4. Colaboraciones Además de con The Weeknd y su inseparable Tokischa -"Las amiga' que se besan son la mejor compañía", cantan las dos en el tema 'Linda' de la rapera dominicana-, 'Motomami' puede venir cargadito de colaboraciones de primera fila. Por lo que ha ido trascendiendo, Pharrel Williams formará parte presumiblemente de la producción. Además, en el portal de información sobre Rosalía en Twitter, @RosaliaInfo, se ha apuntado a una posible participación con el rapero estadounidense Frank Ocean -"el artista más brillante que existe", ha subrayado en Twitter Rosalía- y hasta con Kanye West. Los fans también ven probable un dúo con Billie Eilish y hasta con Nathy Peluso. 🚨 #MOTOMAMI es el título que llevará el tercer álbum de @Rosalia.



Con este atractivo vídeo, la catalana anuncia para 2022 el lanzamiento de este esperado álbum.pic.twitter.com/IRKGWY50aI — ⭐️ Spotify España - Info (@SpainSpotify) 2 de noviembre de 2021 5. Próxima gira A juzgar por otra foto que ha colgado, Rosalía tendría mono de gira (la de 'El mal querer' acabó a finales de 2019), y ya estaría entre sus planas volver a salir a la carretera. La artista de Sant Esteve Sesrovires ha compartido un 'post' la foto de un bloc en el que se puede leer: "Motomami Tour", junto a un corazón rojo. Y como comentario futurible: "Makinando". View this post on Instagram A post shared by @holamotomami