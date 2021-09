Siete años después de la publicación de su último disco, 'Sex and love', Enrique Iglesias lanza 'FINAL Vol.1', su undécimo álbum y el penúltimo de su carrera musical, como el propio artista ha confesado recientemente en su entrevista en 'El Hormiguero'. "Siempre tuve la idea de lanzar este disco y 'Final Vol.2' saldrá en 2022. Ese será el último con diez o doce canciones", ha adelantado, desmintiendo sin embargo que deje la música, como se ha publicado en los últimos días: "No me voy a retirar". "Seguiré escribiendo canciones pero no voy a sacar más discos enteros", ha confesado el artista

Pero no adelantemos acontecimientos porque todavía queda Enrique para rato y este viernes se reafirma como el Rey del Pop Latino con el lanzamiento de 'FINAL Vol. I', un disco bilingüe que supone su undécimo álbum de estudio y que incluye su nuevo single, 'Pendejo'.

El buzz generado entorno a este nuevo single comenzó ésta misma semana, cuando misteriosos anuncios refiriéndose a Iglesias como un pendejo aparecieron por sorpresa en diferentes localizaciones alrededor de Los Ángeles, Nueva york y Miami dejando a los fans ansiando desvelar el complejo puzzle detrás de ese mensaje. Desafiando los sensuales ritmos caribeños, 'Pendejo' es un himno impactante y romántico que captura la intoxicante sensación de lujuria, la devastación de una ruptura y la increíble capacidad del amor para volvernos locos y hacernos actuar como unos "pendejos".

Hoy el hijo de Isabel Preysler desvela el video oficial de 'Pendejo', que protagoniza con la mexicana Renata Notni y dirige el legendario realizador Jessy Terrero. Una historia con momentos muy sensuales con localizaciones de ensueño como la puesta de sol junto al puente de Brooklyn en la que Enrique y la actriz destilan una química innegable.

'FINAL Vol. 1' Tambien incluye su superéxito global e himno veraniego del 2021, 'Me Pasé' ft. Farruko, junto a 5 hits brillantes e inéditos como 'Te Fuiste', una colaboración espectacular junto a Myke Towers, así como varios de sus superhits globales más recientes tales como 'Duele El Corazón' ft. Wisin, 'Súbeme La Radio' ft. Descemer Bueno y Zion & Lennox, 'El Baño' ft. Bad Bunny, y 'Move to Miami' ft. Pitbull.

Un esperado lanzamiento mientras Enrique se prepara para arrancar una histórica gira por grandes recintos de Norteamérica, la cual comenzará en Las Vegas el 25 de septiembre como cabeza de cartel compartido junto a Ricky Martin. Dos Leyendas de la música latina juntos bajo un mismo techo, este es el primer tour por USA de Iglesias desde el 2017 y su ansiado regreso a los escenarios sin duda ofrece muchos motivos de felicidad a sus millones de seguidores alrededor del globo, marcando el comienzo de una nueva era cargado de amor y pasión. ¿Podría ser ésta la última vez que sus fans puedan disfrutar de su directo? Sólo él lo sabe con seguridad.