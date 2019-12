Los discos que llegarán en 2020: Lady Gaga, Rihanna, Pearl Jam, Alborán y Rosalía

El mundo que en 2019 alucinó con Billie Eilish y Rosalía aguarda impaciente novedades por parte de estas rompedoras artistas en un 2020 en el que podrían materializarse retornos muy esperados como los de Rihanna o Pearl Jam y en el que parece claro que habrá discos de Lady Gaga y de Pablo Alborán.

Esta vez el nuevo año arrancará bastante potente en cuanto a lanzamientos discográficos, con un mes de enero que dejará de lado su habitual apatía para entregar trabajos de artistas de éxito comercial como Selena Gómez ('Rare', día 10) o Halsey ('Manic', 17).

El día 24 habrá material nuevo en el mercado de Pet Shop Boys ('Hotspot') y el 31 desembarcarán el exmiembro de One Direction Louis Tomlinson ('Walls', debut en solitario), Kesha ('High Road') y Meghan Trainor ('Treat Myself'). Además, podría llegar nuevo álbum de Ozzy Osbourne, 'Ordinary Man'.

En febrero el tono musical será más roquero, con la vuelta de Green Day ('Father of All Motherfuckers', día 7), la psicodelia de Tame Impala ('The Slow Rush', 14) y el brío de The 1975 ('Notes on A Conditional Form', 21), tras consolidarse con su anterior disco, 'A Brief Inquiry Into Online Relationships' (2018), que ganó el premio al álbum británico del año en los últimos Brit.

El mes más corto permitirá además disfrutar de las nuevas canciones bañadas en sintetizadores de los británicos La Roux, las primeras desde el lanzamiento en 2014 de su anterior disco. El nuevo llevará por título 'Supervision'.

No hay muchos más datos ciertos sobre lanzamientos destacados hasta mayo, cuando está previsto que el día 1 vea la luz 'Such Pretty Forks in the Road', de Alanis Morissette, y el 15 'Van Weezer', de Weezer.

Todo lo demás entra en el terreno de la especulación a partir de las pequeñas pistas que sus autores han dejado caer en los últimos tiempos, como que debería haber discos de Alicia Keys ('A.L.I.C.I.A.'), Cardi B ('Tiger Woods') y el esperado segundo trabajo de Dua Lipa ('Future Nostalgia') al hilo del éxito de su primer sencillo, 'Don't Start Now'.

De cumplirse todas las predicciones, el que viene volverá a ser un año de divas, sobre todo si dos de sus reinas cumplen las expectativas. Así, Lady Gaga publicó en septiembre una foto en el estudio trabajando en su sexto disco de estudio, el primero tras 'Joanne' (2016) y la BSO de 'A Star Is Born' (2018).

Mucho se ha hablado del álbum que debía tomarle el relevo a 'ANTI' (2016): que si sería un trabajo doble, con profusión de raíces jamaicanas, que si estaría listo "en 2019"... Pero pasan los meses y Rihanna, ocupada con sus negocios en el mundo de la moda, se permite incluso bromear en sus redes con el asunto: "Yo escuchando R9 y negándome a publicarlo".



Colaboración entre Rosalía y Billie Eilish

Aunque tampoco están muy claros los planes discográficos de Rosalía y Billie Eilish, se sabe que ambas guardan una colaboración conjunta. La catalana ha revelado asimismo que su tercer disco se ha grabado entre Barcelona y Los Ángeles y que estará en la calle en este nuevo año.

En lo que se refiere a la joven estadounidense, su hermano y coescritor de las canciones ha avanzado que ya hay una visión respecto a la dirección de su segundo disco y que tendrá "un sonido más experimental".

Como ellas, Lana del Rey ha recibido muchas felicitaciones por su última obra, 'Norman Fucking Rockwell!', elegido como el mejor álbum del año por no pocos medios internacionales. Lejos de tomarse un descanso, avanzó que antes de un año lanzará el siguiente, 'White Hot Forever'.

Entre los artistas que podrían traer también novedades en los próximos meses están Ava Max, las hermanas HAIM, Miley Cyrus ('SHE IS MILEY CYRUS'), The Weeknd (de posible título 'Chapter 6'), o Sam Smith, con un disco más pop y manos baladístico, al estilo de su último éxito 'How Do You SleeP?'.

Para los más guitarreros, la gran noticia podría girar en torno a Pearl Jam, que no lanzan álbum de estudio desde 2013 y que al menos en público han abrazado la idea de su vuelta en 2020.

En el punto de mira estarían asimismo nuevos discos de The Killers ('Imploding the Mirage'), Bon Jovi ('2020'), Red Hot Chili Peppers (el primero con John Frusciante a la guitarra desde 'Arcadium Stadium') y The Cure, que afirmaron tener tres discos en la despensa, el primero de los cuales debería haberse lanzado en Navidad.



Regresan Bisbal y Alborán

Respecto al mercado en español, el primero en abrir la cuenta de novedades será David Bisbal, que regresa el 3 de enero con 'En tus planes'.

Y tras el lanzamiento aislado del dinámico sencillo 'Tabú', otro que podría dar la campanada sería Pablo Alborán. El artista con mayores ventas en España en la década que termina está "componiendo sin parar", deseoso de probar cosas nuevas y, según confirmó a la Agencia Efe, "con el propósito de que haya un nuevo álbum el próximo año".