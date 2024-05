Redondela facilita las gestiones municipales con la Tarxeta Cidadá

Los redondelanos ya disponen de una tarjeta similar a la Pass Vigo que les permite acceder a todos los servicios municipales, además de una nueva página web y de una aplicación para el móvil con la que se pueden realizar distintas gestiones municipales de una manera más sencilla e intuitiva.

La denominada Tarxeta Cidadá Virtual de Redondela nace con el objetivo de conectar la administración local con los vecinos y mejorar los sistemas de gestión de los distintos servicios. Según explicó el concejal responsable de Novas Tecnoloxías, Antonio Cabaleiro, se trata de una tarjeta virtual “coa que os cidadáns poderán facer xestións municipais en liña, participar en enquisas, reservar pistas de tenis e de pádel, ver en streaming todo o deporte local, e tamén permitirá a compra de entradas para eventos culturais”.

Esta nueva plataforma permite al Concello avanzar en su transformación digital mejorando y modernizando los espacios virtuales para dinamizar la participación de la ciudadanía. También contribuye a unificar los servicios municipales y a simplificar los distintos trámites administrativos.

Solicitud gratuita

La Tarxeta Cidadá Virtual puede ser solicitada de manera gratuita por cualquier ciudadano, esté o no empadronado en el municipio de Redondela, a través de la web oficial del Concello (redondela.gal) o descargando la nueva aplicación para móviles, con versiones para Android y para iOS. En ambos casos, el proceso de alta es muy sencillo. Solo hay que registrar el perfil cubriendo todos los datos personales del usuario, especificando si se está empadronado o no en Redondela, e introducir una contraseña. A continuación, se recibirá un correo electrónico con su identificador de ciudadano, con el que se tendrá acceso a la tarjeta virtual y también se podrá acceder con el DNI. “O noso compromiso é facer que esta plataforma dixital siga medrando, ofrecendo cada vez máis servizos á veciñanza e que dun xeito doado teñan toda a información, trámites e servizos da administración local”, señaló la alcaldesa, Digna Rivas, que estuvo acompañada en la presentación por la coordinadora de Novas Tecnoloxías, Olalla Casanova, coordinadora do Servizo, y por el director de marketing y negocio de Cinfo, la empresa que lo gestiona la web, Héctor Parra.

La nueva web del Concello ofrece también un canal de televisión local que, en el ámbito de los deportes, permite ver en directo los partidos de los equipos locales que juegan en los dos pabellones municipales de Redondela y Chapela. La emisión se realiza gracias a un sistema de inteligencia artificial “que analiza todo o que pasa na pista e, en función do deporte que se estea a practicar, ofrece sempre as mellores imaxes da competición”, indicó Parra. El nuevo canal de deportes en streaming del Concello se ofrece en www.redondelaberta.gal y también está disponible en la app. Además se emitirán los plenos municipales, contenidos culturales y mucho más. “O obxectivo é ampliar esta canle e ofrecer todo tipo de eventos culturais e festas”, subrayó Rivas.

Suscríbete para seguir leyendo