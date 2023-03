La Concejalía de Igualdade de Redondela impulsará una formación pionera dedicada a la igualdad de oportunidades para los alumnos de los cursos de Formación Profesional que se imparten en el IES de Chapela y en el IES Pedro Floriani. La actividad será impartida por la educadora Lucía Pereda Pérez, de la Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega (Apaioga).

Según explicó ayer la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, el objetivo de esta formación “é sensibilizar a homes e mulleres no valor social da igualdade como eixo para o desenvolvemento social. Promover que profesionais de distintos ámbitos incorporen a perspectiva de xénero no exercicio das súas actividades laborais e sensibilizar en igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para conseguir eliminar a brecha existente entre a igualdade legal e a igualdade real”. Para ello, la regidora destacó que es necesario contar con datos y análisis de la realidad social desde la perspectiva de género, “xa que a igualdade non é unha mera cuestión de opinión, senón tamén de coñecemento”.

Rivas indicó que esta iniciativa forma parte del compromiso del gobierno local de los fines institucionales para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de acciones de sensibilización y formación en igualdad. “Consideramos que é de vital importancia, polo que decidimos levalo á educación de forma directa. A formación en igualdade vai influir no futuro laboral e persoal dos estudantes redondeláns e mesmo este diploma é puntuable en calquera concurso oposición”, explicó.

La alcaldesa destacó que es importante educar desde la perspectiva de género y puntualizó que será imprescindible para el futuro laboral. “Moitas empresas esixen algún tipo de formación similar, polo que complementará os seus estudos de cara ao CV”.