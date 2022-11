Un siglo sin los mártires de Sobredo

Cándida Rodríguez, de Pazos de Reis, Joaquín Estévez, de Soutelo, y Venancio González, de Budiño, fueron asesinados el 28 de noviembre de 1922 en la parroquia tudense de Guillarei. Sus nombres son el símbolo de la lucha antiforal y se les conoce desde entonces como mártires de Sobredo. Con motivo del centenario de estos hechos, varios actos conmemoran el domingo, como cada año, esta fecha. Un homenaje al que hay que sumar el acuerdo plenario aprobado por la Corporación municipal de Tui para denominar la prolongación de la calle Casal Aboy como Rúa dos Mártires de Sobredo, y la declaración institucional pronunciada por el Parlamento de Galicia este miércoles.

Los tres vecinos perdieron la vida en un contexto histórico marcado por el feudalismo, una época en la que los agricultores estaban obligados a pagar una renta anual por cultivar sus propias tierras, motivo por el cual surgieron las primeras sociedades agrarias, cuyo objetivo era eliminar unos contratos forales propios del régimen esclavista medieval.

El Concello de Tui les dedica una calle en la prolongación de Casal Aboy

La historia

La historia de los Mártires de Sobredo comenzó a escribirse cuando Cándida, Joaquín y Venancio, junto a otras 2.000 personas, acudieron a una manifestación en solidaridad con un vecino de Sobredo a quien, por negarse a pagar el foro, un juez pretendía embargar sus bienes. La concentración fue disuelta a punta de pistola por la Guardia Civil, dando como resultado estas tres víctimas mortales.

Diez años después de estos hechos se levantó en Guillarei el monumento Mártires de Sobredo, que fue dinamitado tras el golpe de Estado de 1936. Un intento de conmemorar a los mártires que no tuvo su continuidad hasta 1988. Así pues, a finales de los años 80 el monumento, obra de Camilo Nogueira, fue reconstruido y desde entonces no hay año en el que el Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo (IEAMSo) no reivindique los sucesos de aquel 28 de noviembre.

Actos

En esta ocasión, la celebración de dicho homenaje cobra mayor envergadura por cumplirse el primer centenario. Los actos, presentados por María Alonso, comenzarán este domingo, día 27, a las 11.00 horas con una concentración en la Carballeira de Sobredo. Los asistentes se desplazarán después hasta el monumento, donde intervendrán el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, la escritora María Reimóndez, y una representación del Parlamento gallego. La cantante Uxía interpretará una pieza musical tributo a los mártires y, tras la ofrenda floral al monumento símbolo del movimiento vecinal, actuarán el grupo folclórico Lembranzas da Terra de Guillarei, el grupo de gaitas Folieiros y el coro Agarimos da Terra de Mondariz-Balneario.

“Las sociedades labriegas dinamizaron el rural y lucharon por reformular las reglas de propiedad de la tierra y garantizar derechos básicos como la educación o la sanidad. También reclamaron mejoras en los modos de trabajo y la introducción de tecnologías que facilitasen las tareas diarias”, reivindicó el Parlamento gallego esta semana, en reconocimiento a los sucesos acontecidos en Sobredo hace un siglo.