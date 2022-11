La Subida do Verdugo, que estaba previsto que se celebrase este fin de semana en Soutomaior, tendrá que esperar. El retraso de los permisos necesarios por parte de la Xunta ha obligado a la organización a aplazar hasta abril la que sería la primera prueba de motor oficial en el municipio.

La decisión de suspender la competición ha generado malestar en el sector hostelero local, que ya tenía varias reservas y contrataciones realizadas para este evento que ahora tienen que anular, y censuran la falta de información por parte del gobierno municipal, puesto que los empresarios se enteraron del aplazamiento por los propios pilotos que habían hecho las reservas.

También desde las escuderías critican que, tras anunciar el evento en todos los medios, el Concello comenzara con las inscripciones y cobros sin tener los permisos para la carrera. Además lamentan que algunos pilotos inscritos se enteraron del aplazamiento por una de las escuderías promotoras a dos semanas de la fecha de la celebración del evento, cuando ya habían renunciado a otras pruebas para darle prioridad a la subida de Soutomaior, ya que puntuaba para el Campeonato de Galicia de Montaña y la Copa de Galicia de Montaña.

Desde el BNG denuncian el daño que la suspensión de la prueba supone para “a imaxe do Concello de Soutomaior dentro do sector automobilístico” y aseguran que “deixan a credibilidade do goberno local completamente cuestionada”, indica el portavoz, Manu Lourenzo.