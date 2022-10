Baiona planea revitalizar su casco histórico

¿Quiénes viven en el casco histórico de Baiona? ¿Qué edades tienen? ¿Necesitan ascensor? ¿Cuál es el estado interior de las viviendas de la zona monumental? ¿Cuántas deben someterse a rehabilitación? ¿Cuántas están vacías? Preguntas como estas son las que responderá el examen que el Concello de Baiona ha encargado a un estudio de arquitectura para conocer al detalle las circunstancias y necesidades de sus viejas calles y de los vecinos que las habitan. Los técnicos iniciaron ayer mismo los trabajos de análisis y las entrevistas. Sus conclusiones servirán para planificar el futuro de un espacio que fue declarado Conxunto de Interese Histórico Artístico hace casi 30 años, en 1993, por la Dirección Xeral de Patrimonio. El gobierno municipal cree que ha llegado el momento de “meterlle man á rehabilitación”, como indica el alcalde, Carlos Gómez Prado, y poner freno al deterioro de un entramado urbano que ha permanecido a lo largo de los siglos. Y para ello va a recurrir al programa de la Xunta que ofrece ayudas a la restauración de inmuebles o los compra directamente para transformarlos en viviendas de promoción pública en alquiler.

Hay más de 700 viviendas y bajos comerciales en la zona monumental baionesa, con distintos estados de conservación

Cualquiera de las dos opciones de revitalización es válida para el regidor, pero es pronto, deja claro, para decantarse por una fórmula u otra. “De momento temos que coñecer a fondo a situación do casco e da súa veciñanza para ver que debemos e podemos facer”, apunta. Gómez Prado espera que el trabajo de análisis esté rematado a finales de año para solicitar a continuación la adhesión oficial al Plan Rexurbe, como se denomina el citado programa de intervención que ya funciona en una decena de ciudades y villas de toda Galicia con más de setenta edificios adquiridos por la Administración autonómica para habilitar 131 viviendas para poner en alquiler.

En el casco vello de Baiona son más de 400 las referencias catastrales existentes, que ofrecen un parque de más de 700 viviendas y bajos comerciales. Los estados de conservación son diversos y el estudio se encargará de definirlos para determinar dónde y cómo actuar.

Pepchab

El Plan Especial de Protección do Casco Histórico Artístico de Baiona (Pepchab), en vigor desde 2011, será una herramienta fundamental para llevar a cabo el trabajo, ya que ordena desde el punto de vista urbanístico todo el casco antiguo, además del barrio marinero de O Burgo, la península de Santa Marta, el parque de la Virgen de la Roca, los núcleos de Baíña, Belesar y Baredo, los montes de A Peniza y Castro-Morade, el área de Porta do Sol en Sabarís, junto con el mercado y la plaza victoria Cadaval y todo el centro de Santa Cristina.

El alcalde destaca que a esta iniciativa de recuperación del conjunto histórico se suma la “aposta do Goberno de España que achegará más de dous millóns de euros do Ministerio de Industira para o desenvolvemento do Plan de Sustentabilidade Turística do Concello de Baiona”. “Un proxecto que permitirá, entre outras cousas, prolongar a actividade económica do casco antigo ata a contorna da capela de Santa Liberata e que leva consigo a mellora da accesibilidade e da mobilidade entre a zona antiga da vila e a nova”, subraya Carlos Gómez Prado.