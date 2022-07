Diez años de prisión, 16 de alejamiento y una indemnización de 6.000 por daños morales. Esta es la pena que solicita la Fiscalía para un acusado por un delito de abuso sexual con acceso carnal sobre una menor de 14 años en Pazos de Borbén.

El acusado ha declarado este viernes ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde ha negado haber mantenido relaciones con la niña, que por aquel entonces tenía unos 14 años, y ha asegurado que fue ella la que le propuso tener relaciones íntimas, pero él la apartó.

Los hechos habrían ocurrido entre 2018 y 2019, cuando el varón tenía unos 30 años de edad y mantenía una relación de amistad con la menor, que era hija de un amigo del acusado.

Sin embargo, en una ocasión habría ido a solas con ella a una casa deshabitada en Pazos de Borbén, donde guardaba muebles antiguos, y allí, según la acusación, habría abusado de la menor.

Declaración

En su declaración, el hombre reconoció haber ido con ella hasta dicha casa de Pazos de Borbén a buscar piezas para un coche y aseguró que ella le dijo que quería mantener relaciones sexuales con él, por lo que la apartó.

Además, el acusado indicó que la joven se había quedado "decepcionada" al negarse a mantener relaciones sexuales, aunque continuaron teniendo relación de amistad pero "más distante". "Pienso que estaba enamorada de mí", ha subrayado.

Durante el juicio, la fiscal reprodujo una grabación de una conversación telefónica entre la víctima y el acusado, en la cual la joven pedía al varón que le dijese a su padre que él la había chantajeado para que mantuviese relaciones sexuales.

En el mismo audio, ella aseguraba estar "mal". "Te estoy ayudando y tú no. Voy a contarle todo a Tania (mujer del acusado) y ya está. No voy a estar yo siempre dando, quien está mal soy yo. Cogiste, arramblaste con todo lo tuyo y a tu vida, tuviste una hija. Yo cargando con toda la mierda, con todo lo que tuve que pasar. Me intenté suicidar. Tú sigues a tu puta vida y no es así", se pudo escuchar en el audio.

Preguntado sobre si consideraba que los acontecimientos de su vida privada habían influido en la historia, el acusado indicó que fue en el momento que anunció que se iba a casar con su mujer cuando lo denunciaron, pese a que al menos unos 10 meses antes el padre de la niña ya lo había acusado de haber abusado de su hija.

La declaración de la menor, que cumplió hace unas semanas ya 18 años, se realizó a puerta cerrada.