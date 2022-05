Apicultores buscan terrenos en el Baixo Miño para implantar más colmenares

La actividad apícola está en un momento pujante en la comarca del Baixo Miño. Una de las empresas con mayor proyección es Apicultura Niño do Corvo, que se dedica a la venta de material, formación y asesoramiento para apicultores y personas que les guste y se quieran iniciar en este mundo. Esta compañía de reciente creación tiene entre sus objetivos la implantación de colmenares en zonas boscosas de la comarca para la explotación de los mismos y la obtención de miel y otros derivados de esta actividad. Es por ello que los apicultores mantienen una estrecha colaboración y contacto con las diferentes comunidades de montes y propietarios de este tipo de terrenos tanto en el Baixo Miño como en el Val Miñor. En estos momentos, Niño do Corvo se encuentra en una etapa de expansión, para lo que necesita espacio y terrenos en zonas boscosas para su producción de miel a través de colmenares, que se pueden emplazar en espacios desde cien metros cuadrados y no es necesario que desde las comunidades de montes se prepare previamente los terrenos ya que la empresa se encargaría de acotar dicha zona y repararla para emplazar en ella los colmenares.

Hay que señalar que a nivel medioambiental, la ubicación de colmenares en estos terrenos favorece el curso natural de las especies arbóreas de su entorno, pues las abejas ayudan a la polinización y realizan una buena labor para el mantenimiento de un ecosistema natural y sin impacto paisajístico alguno, con elementos desmontables que no dejan huella sobre el terreno. Además, la actividad productiva de los colmenares se puede desarrollar en conjunto y con otras acciones de silvicultura, pastoreo y sucedáneos de la actividad agrícola, forestal y agropecuaria sin interferir en el desarrollo de las mismas. Los particulares que tengan un terreno forestal privado y las comunidades de montes interesadas en esta actividad pueden enviar un correo electrónico a melninodocorvo@gmail.com o en el teléfono 671644541. Actividades para escolares En la actualidad, Apicultura Niño do Corvo elabora una miel propia proveniente de las más de doscientas colmenas que posee la empresa en zonas boscosas del Baixo Miño y además realiza a lo largo del año visitas para escolares y experiencias apícolas en sus colmenares, una idea que surgió de la necesidad de dar a conocer el mundo de las abejas, muchas veces desconocido y que causa gran expectación. Hasta el momento más de un centenar de escolares han realizado ya visitas a los colmenares de Apicultura Niño do Corvo, actividades que continuarán durante este año y donde atienden a las explicaciones de Marcos Rodríguez Portela, responsable de la empresa y encargado de introducir a los más pequeños en este apasionante mundo de la apicultura.