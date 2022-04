Teatro para luchar contra las violencias machistas

En ocasiones, las herramientas expresivas que ofrece el arte sirven para llegar a reflexiones y espacios de confianza en los que poder comunicarse con libertad. Ese es uno de los fundamentos que la actriz Cris Iglesias (Eroski Paraíso, Fariña o Auga seca) ha planteado para guiar su taller de interpretación escénica, enmarcado dentro de la programación de la Deputación de Pontevedra Mulleres en acción: violencia zero. El proyecto, que terminó ayer en el Concello de Oia, trató de brindar a las nueve participantes habilidades artísticas con las que visibilizar y sensibilizar todos los tipos de violencia que han sufrido durante sus vidas por ser mujeres.

Durante la jornada del miércoles, Iglesias quiso crear un círculo de debate en el que poder hacer una puesta en común sobre las experiencias vitales de las nueve participantes. Se trataba de hacerlo, además, con perspectiva de género: “Saíron moitas cousas interesantes. Falaron das violencias que sufriran en moito contextos. Na casa, nas institucións, na escola...”, explica. A Iglesias le sorprendió especialmente cómo ellas tenían muy clara la forma en que habían sufrido esas violencias: “A diferenza é que nunca tiveron o espazo para poder comunicala publicamente. É tratado como algo do que avergonzarse”, argumenta.

Tras esa puesta en común, a las participantes se le propusieron una serie de prácticas teatrales con las que materializar, artísticamente, esas ideas: “Como todas estas mulleres traballan no campo, comezamos reproducindo esas escenas. Algunhas debullan, outras botan as patacas... E dende aí construímos a peza que mostramos no último día ante o público”. A esa muestra, expuesta ayer, le siguió un coloquio público entre las participantes. En él, las protagonistas pudieron exponer todas las reflexiones personales y artísticas desarrolladas durante el taller: “Creo que é moi necesario xerar eses espazos nos que poder darlle voz a mulleres que normalmente non o teñen”, remata Cris Iglesias.