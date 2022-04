La gratuidad de la autopista do Val Miñor regresa al debate del Parlamento gallego de la mano del BNG. La formación nacionalista ha registrado una proposición no de ley ante la Cámara para solicitar la suspensión temporal de los peajes “para mitigar os graves efectos sociais derivados da suba disparada dos prezos”, explica el diputado Luis Bará, quien apunta a la necesidad de estudiar el rescate de la concesión para “rematar co agravio e a forte discriminación” con respecto a otras vías autonómicas gratuitas.

El parlamentario recalca que los peajes de la AG-57 “provocan efectos negativos para persoas e empresas que teñen que facer desprazamentos na área de Vigo por motivos laborais, de estudos ou de acceso a hospitais”. “Tamén resulta unha pesada carga e un lastre para a competitividade das empresas, encarecendo o custo do transporte”, denuncia. Una discriminación que, a su juicio, se ha visto agravada en el actual contexto de carestía de la vida.