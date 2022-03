El Miño, salvavidas de la salud mental

El río Miño a su paso por el municipio de As Neves actuará como salvavidas de la salud mental en el nuevo cortometraje de Diaño Filmes, la productora de Adrián González, que centra sus trabajos en la comarca de O Condado. Así, este año, González pone en marcha una campaña de mecenazgo para financiar "Malla", un film sobre el reencuentro de Víctor, el protagonista, con su esencia, y “una red que lo devuelve de las profundidades de su mente, sumergida en las aguas del Miño”, tal y como explica el director nevés.

El encargado de poner rostro y voz a Víctor, un joven que vuelve a su hogar con la misión de encontrarse a él mismo, es el actor nevés Juan Luis Lage. Explica que la salud mental entre los jóvenes, uno de los temas principales del corto, “es un problema actual en nuestra sociedad, que sufre mucha gente de nuestra generación y que reconocemos en nuestro entorno” aunque, incide Lage, esto “se acrecentó más con la pandemia de la COVID-19” y cree que “es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados”.

El trabajo audiovisual se rodará en las parroquias de Vide y Tortoreos, desde el último fin de semana de abril

Y esa, precisamente, es la misión de Lage: poner la voz a una generación de jóvenes que sufren trastornos relacionados con la salud mental derivados del mundo que les tocó vivir. Así también lo cuenta el director del film, el también nevés Adrián González, “ se trata de un corto muy personal en el que mucha gente se sentirá identificado con el personaje, que pertenece a una generación que sufrió las consecuencias de la crisis económica de 2008 y que cuando comenzaban a adentrarse en el mundo laboral, llegó la pandemia”.

El trabajo audiovisual se rodará en las parroquias de Vide y Tortoreos, desde el último fin de semana de abril, con la colaboración del Concello de As Neves. Además, la productora inicia una campaña de mecenazgo con el objetivo de conseguir el resto de la financiación que le resta para el corto.

La idea, cuenta Juan Luis Lage, “nació tomando algo en un bar de As Neves y cuando Adrián me lo propuso me pareció una gran idea puesto que es algo que muestra las tradiciones de nuestro pueblo”. Se refiere Lage a que el protagonista al que da vida encontrará su Malla de salvación en un pescador del Miño, que interpretará Marcos Orsi, un actor que participó en series de televisión como Rías Baixas, Serramoura o Matalobos, entre otras.

A través de la relación entre este pescador interpretado por Orsi y la del joven Víctor que busca reencontrarse consigo mismo, se valorizará el arte de la pesca en el Miño a su paso por el municipio, “una práctica que, cada vez más, está en peligro de extinción, quedando en manos de unos pocos que continúan con el legado”.

No es la primera vez que el director Adrián González pone el foco en los problemas que asolan al municipio de As Neves. En los incendios que tuvieron lugar en octubre de 2017 , realizó un reportaje, As Neves Zona 0, que presentó en el Festival de Cans. También trató el tema del contrabando con Castelos de fame porque, dice Adrián González, “aunque resida en Madrid siempre intento que As Neves y la comarca sean protagonistas, darle visibilidad al rural para que sea visible también para el resto del mundo”.