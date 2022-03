Rumbo a Canadá con una beca de Amancio Ortega

Laura Seoane y Noa Quintas todavía están intentando asimilar que, a sus 15 años, están a punto de vivir una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. El próximo curso, ambas cambiarán el Val da Louriña por Canadá, gracias a una de las 400 becas que la Fundación Amancio Ortega concede a jóvenes de 4º de la ESO de toda España para que cursen 1º de Bachillerato al otro lado del charco. Laura y Noa fueron seleccionadas entre las más de 10.000 personas que se presentaron este año a las ayudas que concede desde 2010 el magnate de la industria textil, a quien están tremendamente agradecidas.

Laura es de Mos y Noa de Pontevedra, aunque a ambas las une la academia English School de Porriño, donde llevan formándose desde muy pequeñas. “Nuestros padres siempre nos decían: algún día nos lo agradeceréis”, comentan las jóvenes, destacando que “ese día” ha llegado. No obstante, aunque su nivel de inglés está a la altura de una experiencia de este calibre, para conseguir la beca también influye la renta familiar y es imprescindible tener una nota media superior a 7 en el cómputo de todas las asignaturas y un 8 en inglés. “Como importaba la nota media intenté aplicarme lo máximo posible”, reconoce Laura que, al igual que Noa, superó el resto de pruebas eliminatorias, incluida una entrevista personal.

Las dos coinciden en que no se esperaban ser seleccionadas, por eso, cuando vieron sus nombres en la lista de admitidos, no se lo podían creer, e incluso alguna no pudo contener las lágrimas.

Hace poco les fueron asignados sus destinos, un proceso aleatorio en el que les podía haber tocado cualquier punto de Estados Unidos o Canadá. Finalmente, las dos cursarán 1º de Bachillerato en Canadá, algo que ha dejado más tranquilas a sus familias, porque “dicen que es más seguro que Estados Unidos”, comentan. En cambio, a ellas les daba igual el país, con tal de vivir un año al más puro estilo americano, “con taquillas incluidas”, bromean.

Todos los gastos pagados

Laura estudia en el IES de Mos y Noa en el colegio Hermanos Quiroga de Porriño y, aunque están contentas en sus centros actuales, están deseando probar el sistema educativo canadiense porque, dicen, “es más práctico”. “Podemos elegir asignaturas como Cocina, Teatro, Robótica y hasta hay una que se llama Saber liderar”, indican, explicando que “te preparan más para la vida”. Aunque esto también tiene sus inconvenientes, pues el nivel académico es menos exigente que en España; “aquí van a estar dando derivadas y nosotras allí despejando la x”, lamentan, contando que ya les han recomendado que se anoten a clases de refuerzo en verano para estar al mismo nivel cuando regresen y les toque afrontar 2º de Bachillerato luego de 10 meses fuera, que es lo que dura esta experiencia.

La beca cubre el vuelo, la estancia con una familia local, seguros, manutención y una paga mensual, entre otras cosas. Al margen de las calificaciones, la directora de English School de Porriño, Jean Nunan, hace hincapié en que la Fundación Amancio Ortega también tiene en cuenta el carácter y la forma de ser de los becados, y en eso Laura y Noa aprueban con nota. Lo sabe bien porque otros tres alumnos de su academia han conseguido la misma beca en anteriores ediciones. “Estoy muy orgullosa de ellas y muy agradecida a Amancio Ortega por darles esta oportunidad”, destaca Jean.

Ni Noa ni Laura saben todavía qué quieren estudiar al acabar Bachillerato, pero confían en que este año en el extranjero arroje un poco de luz sobre su futuro. Con todo, además de perfeccionar su inglés, esta inmersión cultural en Canadá supondrá para ellas un cursillo intensivo de madurez.