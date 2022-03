La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE expulsa a Lourdes Moure por su paso al grupo de no adscritos

El paso al grupo de no adscritos de Lourdes Moure en Porriño no ha pasado desapercibido para la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, que ha ordenado la expulsión provisional del PSOE de Moure, así como la apertura de un expediente disciplinario por incumplir los estatutos de la organización. De esta manera, el partido, a nivel nacional, reacciona ante el paso de la concejala al grupo de no adscritos, una decisión que tomó hace una semana para impedir la moción de censura que promovía la cúpula socialista provincial para recuperar la Alcaldía porriñesa.

Los Estatutos Federales del PSOE obligan a sus militantes a “cumplir los estatutos, el Código Ético y de Conducta, el Reglamento Federal de Desarrollo, las normas que conforman el Sistema de Cumplimiento Normativo y demás normativa interna, así como acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los órganos del Partido”. Por esta razón, al entender que Moure ha desobedecido los Estatutos Federales al convertirse en tránsfuga, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha resuelto la expulsión provisional de la concejala porriñesa. El Secretario de la Organización de la CEF-PSOE, Santos Cerdán León, firmó esta resolución el pasado 4 de marzo desde la sede de los socialistas en Ferraz. Con todo, la aludida, Lourdes Moure, tiene un plazo de 3 días desde la recepción de la resolución para hacer llegar al PSOE, a través de un instructor, las alegaciones y pruebas que estime oportunas. Asimismo, contra el dictamen de la expulsión podrá interponer recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías en el plazo de 10 días hábiles. Moción de censura La expulsión de Moure del PSOE estaría justificada después de que la edil decidiera abandonar la disciplina socialista cuando supo que la cúpula provincial tenía intención de presentar una moción de censura para devolver a la izquierda el gobierno de Porriño. Ante la negativa de Moure a apoyar esta maniobra política y su paso al grupo de no adscritos, la concejala contribuyó a consolidar el actual gobierno de Alejandro Lorenzo, del Partido Popular. Pero, esta no es la primera vez que las decisiones de Moure declinan la balanza en favor del PP. En el pleno de investidura tras la renuncia de la exregidora Eva García de la Torre a finales del año pasado, la edil, número 2 del PSOE, insistió en presentarse como candidata a la Alcaldía, a sabiendas de que no contaba con los apoyos necesarios para ser investida alcaldesa. En cambio, el número 4 del PSOE, David Alonso, sí contaba con estos apoyos que permitirían mantener un gobierno socialista en Porriño.