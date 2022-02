“Un programa variado que recupera, logo de moito tempo, o seu tradicional espírito de celebración na rúa e no que as actividades para nenos e nenas, que sufriron especialmente as restricións da pandemia, teñen un especial protagonismo”. Así definió la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, la programación que el Concello ha diseñado para el Entroido 2022.

La programación, que tal y como apuntaba la regidora recupera actividades emblemáticas en la localidad como el desfile y el concurso de comparsas o las quemas del Meco, en Redondela, y el Berete, en Chapela, dará comienzo el sábado 26 de febrero una fiesta de Entroido infantil y juvenil que se celebrará en la Alameda Castelao. Así, desde las 17.00 horas se llevarán a cabo diversos talleres infantiles con temáticas que girarán en torno al Carnaval y a las 18.30 horas tendrá lugar el concierto “As que máis molan”, de La Gramola Gominola. El domingo 27 de febrero, las comparsa volverán a llenar las calles de la villa de los viaductos de color y alegría en un desfile que recorrerá la localidad a partir de las 18.00 horas y la posterior entrega de premios. El martes 1 de marzo, la localidad también recuperará su tradicional quema del Meco, que será amenizada por Festicultores a partir de las 19.00 horas. Por último, Chapela también recobrará su emblemático Enterro do Berete, que en este caso se celebrará el sábado 5 de marzo, a partir de las 18.00 horas, en un recorrido que partirá desde el Alto da Encarnación. Rivas aseguró que “todas as actividades contarán coas medidas de seguridade COVID que segue impoñendo a pandemia”.