Las “pesqueiras” se quedan sin la protección de Bien de Interés Cultural

Las “pesqueiras” del Miño se quedan por ahora sin la protección que les correspondería si fueran declaradas Bien de Interés Cultural, tal y como llevan reclamando los pescadores de lamprea de Crecente, Arbo, As Neves y Salvaterra desde los años 70. El PP tumbó esta semana la proposición no de ley que defendió el BNG en el Parlamento gallego al entender que la declaración de BIC “no supone un deber de conservación que no corresponda con el de los bienes catalogados”.

Hai cuatrocientos "pescos" en las orillas del Miño en Salvaterra, Arbo, As Neves y Crecente El diputado nacionalista Luis Bará calificó la postura del PP como una “traición” a los concellos que cuentan con este gran patrimonio cultural y a los colectivos que demandan su protección. En este sentido cabe recordar que la asociación O Trabadoiro, que representa a cerca de sesenta pescadores del Condado y A Paradanta, es la impulsora de esta iniciativa con el objetivo de dotar de la máxima protección patrimonial a los cerca de 400 “pescos” que todavía resisten a orillas del Miño. La propuesta del BNG, además de reclamar el inicio del expediente BIC de las “pesqueiras”, también apuntaba a desarrollar una estrategia de conservación, restauración, promoción y dinamización de estas construcciones centenarias, en colaboración con la AECT Río Miño, con los concellos de Arbo, As Neves, Crecente y Salvaterra, y con el tejido social relacionados con el patrimonio y la actividad pesquera. En la actualidad, las “pesqueiras” del río Miño gozan de una protección individual básica a través de la planificación urbanística de los Concellos y de su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia, pero, para frenar el proceso de deterioro, abandono y declive en el que están sumidas, el BNG considera necesaria su “protección integral como Bien de Interés Cultural”.