Premio para un viaje a la Edad Media

Maquetas a gran tamaño recreando los castillos y fortalezas de la Galicia del medievo, pasillos decorados con heraldos y banderines medievales, un gran mural para firmar un “tratado de paz”, la historia de los instrumentos tradicionales o una pequeña biografía de Pedro Álvarez de Soutomaior. Visitar el CEIP Manuel Padín Truiteiro en la actualidad implica realizar un viaje al pasado y adentrarse de lleno en un período histórico que marcó profundamente a la civilización occidental y también al propio municipio de Soutomaior.

Fue precisamente un proyecto en torno al emblemático Castillo del municipio lo que le valió al Manuel Padín Truiteiro un premio de la Xunta de Galicia a la innovación educativa. En concreto, el centro escolar del municipio acaba de ser galardonado en la VII edición del Concurso de Traballos por Proxectos bajo la coordinación o con la participación de la biblioteca escolar por el proyecto “Viaxe á Idade Media a través do castelo de Soutomaior”.

Es el propio director del centro, Quico Obelleiro, el que explica que gran parte del éxito cosechado se debe a la enorme involucración de toda la comunidad docente en dicho proyecto. Y es que, según cuenta, “tanto nenos e nenas, como os mestres e os pais e nais traballaron para sacalo adiante e, compartindo e apoiándonos os uns aos outros, aí vai o éxito desta escola”.

Obelleiro destaca que el proyecto galardonado permitió al centro educativo “descubrir un tesouro que tiñamos ao lado e no que non repararamos. E foi Raimundo Naveira Zapata que se ocupou de facernolo ver. Todo o traballo está vencellado ao Castelo de Soutomaior e á súa etapa no medievo, a partir de aí o que fixemos foi traballar todas as materias, dende a busca de información e documentación até a expresión e comunicación oral ou as artes plásticas coa recreación dos castelos ou a decoración de toda a biblioteca e os corredores”.

El director del CEIP Manuel Padín Truiteiro indica que “foi incríble todo o que aprenderon os cativos e o xogo que nos deu, porque puidemos achegarnos aos medievo, aos séculos escuros, e imos rematar cun traballo sobre a sostibilidade naquelas datas. Por outra parte, tamén facemos a divulgación da historia do Castelo a través da nosa radio. O premio supón un recoñecemento a todo o noso traballo e foi unha sorpresa nun momento difícil debido á pandemia”.

Por último, Quico Obelleiro apunta que, “persoalmente, síntome moi feliz como director porque foi toda unha aposta polo ensino innovador e, para min, non hai maior satisfacción que os rapaces e rapazas veñan felices á escola. Ese é o noso maior éxito”, concluyó.