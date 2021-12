Dos empresas se alían para elaborar el primer “panettone” con mirabel de O Rosal

La comarca del Baixo Miño se está caracterizando en los últimos tiempos por ser una auténtica referencia en la innovación gastronómica. La última prueba es que la empresa Mirabel Do Rosal, se ha aliado en este caso con la panadería Argibay de Porriño, para comercializar el primer panettone bio elaborado con mirabel. Se trata de un pan dulce creado de manera tradicional, de auténtica masa madre “cien por cien natural”, con materias primas de alta calidad, pero con un toque innovador, al incorporar en su interior el auténtico mirabel de O Rosal, una exquisita fruta que va a aportar sus aromas y sabores tan singulares, y no dejará indiferentes a los amantes de este dulce de Navidad.

La presentación oficial se realizará en la próxima edición de la Feria Etiqueta Negra Gourmet, la cual se va a celebrar desde hoy y hasta el domingo en el recinto ferial de Pontevedra. Este evento tiene ya programada una actividad de degustación comentada por las dos empresas promotoras. Con este nuevo producto, tanto Panadería Argibay como Mirabel Do Rosal pretenden dar ejemplo de los beneficios de establecer sinergias en la actividad empresarial y, al mismo tiempo, en apostar por criterios de sostenibilidad, utilizando materias primas de proximidad, de producción ecológica, de origen gallego y de alta calidad, criterios en la actualidad tan demandados y valorados por el mercado y los consumidores.

Finalmente, con este panettone, ambas compañías lograrán enriquecer su catálogo de productos. Este dulce de mirabel será comercializado en tiendas gourmet y delicatessen, especializadas en productos bio, en los propios puntos de venta de Panadería Argibay en Porriño y Vigo y a través de la tienda online de Mirabel Do Rosal. Esta última es una empresa agraria que surge como una iniciativa local de varios vecinos del Concello de O Rosal con la intención de poner en valor los productos típicos de la zona. En la actualidad dispone de diez hectáreas de cultivo dedicados a la producción ecológica de mirabel.

Mirabel Do Rosal comercializa cada campaña esta variedad de ciruela dulce fresca, y a través de la marca comercial Alén do Val, distribuye los productos transformados del mirabel (mermelada, mirabeles en sirope, cerveza rubia y tostada, dulce y snacks), siempre amparados por el Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) y buscando productos de alta calidad. Esta empresa del Baixo Miño ha recibido recientemente el premio al mejor productor sostenible de la mano del BBVA y el celler de Can Roca, que reconoce un trabajo importante por la sostenibilidad, de tal manera que todos los productos Alén Do Val incorporan un nuevo sello en el etiquetado que reconoce este galardón para informar al consumidor.