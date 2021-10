As Neves vuelve a brindar

Las copas de vino tinto se alzaron de nuevo en el municipio de As Neves con la celebración de la 15º Festa do Tinto Rías Baixas. Después de un año en el que no fue posible por las restricciones que marcaban las autoridades para frenar el avance del COVID-19, la localidad del Condado se erige en este 2021 como “escaparate del tinto de la Denominación de Origen Rías Baixas”, según apunta el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez. Un evento que se recupera este año gracias a la “buena situación epidemiológica” y que dio lugar a “un reencuentro histórico, después de confinamientos, miedos y distancias”, tal y como apuntó en su discurso una de las pregoneras de esta edición, la escritora y periodista Sara Vila.