Pescadores del Miño llevan al Parlamento la protección BIC para las “pesqueiras”

La asociación O Trabadoiro, que representa a cerca de sesenta pescadores de lamprea de Crecente, Arbo, As Neves y Salvaterra, logra que el Parlamento de Galicia, a través de una proposición no de ley presentada el pasado viernes por el BNG, vaya a abordar la necesidad de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) a las "pesqueiras" del Miño.

Dotar de la máxima protección patrimonial a los 380 "pescos" que aún resisten es una demanda histórica de los pescadores de Condado-Paradanta impulsada desde los años 70. Este colectivo ansía que su petición reciba el respaldo de la Cámara gallega, como ocurrió en 2006 a través de otra proposición no de ley, pero que esta vez sí llegue a incoarse el procedimiento para que puedan llegar a ser declaradas bienes de interés cultural (BIC).

“Fai un ano e medio cando dende o Goberno do Estado se iniciou o proceso de extinción de aproveitamento hidroeléctrico de auga, o “Salto de Sela”, decidimos que era o momento de novamente impulsar esa proposta tras anos de mutismo da Consellería de Cultura e a inoperancia do goberno local sobre esta declaración”, explica el secretario de O Trabadoiro, Florencio Gago, que cuantifica en 130 las pesqueiras dadas de alta.

Terrenos de Fenosa

O Trabadoiro advierte que el fin de la amenaza de construcción de un embalse en el Miño, publicacado en el BOE el pasado 21 de agosto, no deja a salvo a las pesqueiras. “O fin do Salto de Sela é unha gran noticia non só para Arbo senón para toda a contorna, pero non debe ser motivo de relaxación, xa que o 90% dos terreos son propiedade de Fenosa e non podemos dar nada por feito despois de ese investimento feito”, advierte Gago.

Por este motivo, la asociación de la comarca que representa a más pescadores usuarios de “pescos” entiende que es necesario dotarlos “da máxima protección autonómica, e moi merecida para as nosas pesqueiras, porque namentres a declaración quede truncada na Consellería de Cultura son moitas as que, polo seu abandono, acaban por desfacerse e desaparecer”, advierte el secretario de O Trabadoiro.

Durante los últimos dos años, este colectivo se ha dedicado a recopilar documentación relacionada con las "pesqueiras"; trabajos, archivos, planos, fotografías, para intentar así resurgir lo que consideran una “débeda histórica” con la comarca.

Esta petición de protección como BIC para las "pesqueiras" del Miño se inició en 1978, cuando se solicitó su declaración como monumento histórico-artístico. A raíz de esa campaña, en 1984, la Xunta inició un expediente de declaración, sin que llegase a fraguar. Más tarde, en 2006, se aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el BNG en el Parlamento, pero tampoco entonces llegó a incoarse el expediente para la declaración BIC. Como tampoco se materializó cuando en 2012 el gobierno arbense (BNG-AIAR) reiteró la solicitud ante la Consellería de Cultura.