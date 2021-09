Redondela se llena de fantasía

Niños y mayores de Redondela volvieron a disfrutar ayer del mejor teatro de marionetas, una jornada que supuso el arranque de la programación de calle del Festival Internacional de Títeres (Memorial Juanjo Amoedo), que se desarrolla hasta el próximo domingo. La histórica compañía redondelana Tanxarina con su premiada obra “Titiricircus”y los rusos de The Fifth Wheel con “Cabaret sobre fíos” fueron los encargados de levantar el telón de las carpas callejeras en la cita cultural más importante del año en la villa de los viaductos, que durante estos días ofrece una extensa programación con más de 40 actividades a cargo de 24 compañías llegadas de distintos puntos del mundo.

La situación actual de pandemia no ha restado el interés de los redondelanos por este certamen, como demuestra que desde la semana pasada ya se agotaran todas las entradas para los espectáculos tanto de sala como de calle. Sin embargo, para el fin de semana se espera que, como todos los años, las distintas propuestas lúdicas atraigan a la villa a cientos de persona. Tanto el sábado como el domingo, además de las representaciones en las carpas, habrá una importante propuesta de espectáculos itinerantes para los que no hará falta entrada, y que quieren realizar una referencia al Ave Fénix y a ese resurgir tan necesario en estos momentos. Los asistentes podrán disfrutar de las compañías Les Grande Personnes (Francia), Opakar (Cataluña), EducaTeatro (Galicia) o Paporrubio (Galicia), a los que los espectadores podrán acudir disfrazados del animal alado que prefieran para acompañar a los espectáculos, aunque siempre manteniendo la distancia social. También contará con animación musical con los grupos The Turres Band, The Dixie Kings o Fanfarria Taquikardia.

Programa de hoy

El programa de sala del festival ofrece hoy, a las 20.00 horas, la representación de la compañía valenciana Bambalina Teatre Practicable, con la obra “Quijote” en el Multiusos de A Xunqueira.

Las actuaciones de calle arrancan a las 18.00 horas con los rusos The Fifth Wheel en el paseo de A Xunqueira, y a las 19.00 horas será el turno de los castellanos Alauda Teatro con “Cristóbal Purchinela”.