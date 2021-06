Alianza de alcaldes para reclamar mejoras en el Camino de la Costa

El Camino Portugués de la Costa es una ruta xacobea que está ganando cada vez más adeptos pero que también necesita mejoras urgentes para consolidarse como itinerario hacia Santiago de Compostela. Así lo corroboraron ayer los alcaldes y alcaldesas de A Guarda, O Rosal, Oia y Baiona, municipios por los que pasa esta ruta. Los regidores mantuvieron una reunión en la Casa dos Alonsos, en A Guarda, y en ella alertaron de algunos errores que están dificultando la consolidación del Camino por la Costa.

Entre los problemas está el hecho por ejemplo de que algunas publicaciones sobre las rutas xacobeas presentan el itinerario incorrecto, lo que motiva que buena parte de los peregrinos no circulen por el trayecto reconocido y promovido oficialmente. Pero no solo eso. Sino que desde la suspensión del Ferry entre Caminha y A Guarda (el municipio por el que entra en Galicia el Camino por la Costa), los peregrinos se están encontrando con serias dificultades para cruzar el Río Miño, por lo que los alcaldes consideran que se deben buscar alternativas.

Es precisamente este último inconveniente para el que reclaman una solución más urgente a corto plazo que resuelva el problema del transporte de pasajeros entre Caminha y A Guarda, para dar continuidad al Camino Portugués de la Costa a su paso por el estuario del Miño. También se está trabajando con la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño para buscar una alternativa más a largo plazo que se constituya como una solución definitiva y estable para cruzar el río entre ambos lados de la raia.

Por estos motivos, entre otros, los responsables de estos concellos acordaron solicitar la petición de una reunión con la directiva del Xacobeo para transmitirle la problemática surgida en relación con el Camino Portugués de la Costa, así como la toma de medidas para evitar que no se vuelvan a utilizar itinerarios no oficiales en publicaciones por parte de organizaciones y entidades portuguesas. Asimismo, solicitaron una reunión de la Mesa del Camino de la provincia de Pontevedra para apoyar todas estas demandas.

Los alcaldes piden por tanto la implicación de todas las administraciones, como la Xunta o la Subdelegación del Gobierno en la provincia. “Hay una fuerte discrepancia en la señalización del Camino por parte de algunas entidades portuguesas, que están indicando una ruta que no coincide con la que el Xacobeo reconoce en Galicia. Y lo más importante de este Camino son los sitios por los que pasa, sus paisajes, un trayecto muy tranquilo por A Guarda, O Rosal, Oia, Baiona, Nigrán, Vigo y su llegada a Redondela. Distorsionar esto no favorece al propio Camino y los peregrinos no tienen aquello que se merecen”, aseguró ayer el alcalde de A Guarda, Antonio Lomba, tras la reunión. Una opinión que comparten todos sus homólogos, que estuvieron presentes en el encuentro que analizó la situación de la ruta xacobea costera.