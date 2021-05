“Sin Pinzón no se habría podido descubrir América en ese momento”

Convirtió a Baiona en escenario clave del Descubrimiento de América y a los pies de su estatua en la villa real ideó María Jesús Domínguez Sío la novela histórica que reivindica su papel imprescindible en la Historia universal. Pinzón. El marino que adelantó a Colón es el título del libro que la doctora en Filología Hispánica acaba de publicar con el sello de la Editorial Almuzara. Un relato que revela uno de los episodios menos conocidos del primer viaje con destino a las Indias que cambió el mundo: la enemistad que surgió entre ambos navegantes.

–Afirma ya en el título de la novela que Pinzón adelantó a Colón.

–Porque así fue a lo largo del viaje. A la ida, cuando el día 18 de septiembre Pinzón se adelanta con La Pinta y luego cuando no encontraban tierra sugiere a Colón el cambio de rumbo que les llevó a Guanahaní, la isla de las Bahamas o Lucayas, que bautizaron San Salvador. También se adelantó a descubrir La Española (hoy República Dominicana y Haití) y Baneque (Puerto Rico). Y en el tornaviaje, al ser el capitán de La Pinta el primero en arribar al puerto español de Baiona y en dar la noticia a los reyes, mientras Colón llega tres días después a Lisboa.

–¿Por qué se enfrentaron?

–Para apreciar ese desencuentro es necesario leer la novela, pero le puedo adelantar que eran personalidades muy diferentes, circunstancialmente unidos por la ilusión de un proyecto común. El hallazgo, logrado en un escenario de grandes e improvisadas inquietudes, favoreció el choque. Colón, el capitán mayor de la armadilla, convertido por el triunfo en almirante y virrey, cambia de actitud en las islas y la crisis entre los dos estalla con la creación del primer asentamiento hispánico, la colonia de la Navidad.

–¿Se llevó Colón más mérito del que le correspondía?

–Hay muy poca documentación sobre Pinzón, que falleció a los quince días de llegar a Palos y no dejó un diario de a bordo, o el que hubo se perdió. Solo quedaron los testimonios de Colón y sus descendientes, sobre todo el de su hijo Hernando, que era historiador. El suyo no es un relato que sea fiel a los hechos, sino que trata de destacar la figura de Colón y obvia a la gente que le ayudó y acompañó como Pinzón. Esta es una novela histórica que subraya la importancia que tuvieron las decisiones de ese segundo personaje, que fue la mano derecha de Colón, en el Descubrimiento. Sin él no se hubieran podido descubrir las islas que llamaban La Antilla, lo que luego se nombró el continente americano, en ese momento.

–Baiona estará muy presente en el relato.

–Baiona está en el origen mismo del libro y en sus páginas, desde el principio al final y por el medio. Mis largos veraneos en la villa me han sugerido el tema.

–Su carrera está vinculada a la Filología y a los autores literarios. ¿Qué la llevó a ahondar en un personaje como Pinzón?

–Soy muy aficionada a la historia y a enfocar temas desde una perspectiva interdisciplinar. Frente a las figuras de Colón y Martín Alonso Pinzón, enseguida se me mostraron contradicciones en el relato canónico con afirmaciones que los hechos documentados parecían negar. Esto me animó a investigar y cada vez se me aparecía más clara la injusticia histórica perpetrada contra el que fue figura determinante en el viaje descubridor y contra los marineros que se embarcaron en su seguimiento. Por eso el argumento de la novela es la reivindicación de la figura imprescindible de Martín Alonso como segundo de Colón. Sin duda, él fue en el primer viaje el codescubridor en vanguardia.

–¿Qué relación guarda con Baiona?

–Mi relación con Baiona se remonta a mi niñez, por ser un lugar al que mis padres acudían con frecuencia y, más tarde, seducidos por su belleza, procuraron convertir en un destino constante para el ocio y el descanso. En el paseo de Martín Alonso Pinzón ensayó mi hijo de niño sus proezas de ciclista de tres ruedas y, sentados en los bancos, todos disfrutamos del paisaje azul que surcó “La Pinta” en su arribada, ardorosa de gratitud.

Ficha personal

Natural de Porriño, María Jesús Domínguez Sío es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago y doctora en Filología Hispánica por la Complutense. Ha sido catedrática en institutos de Madrid y el extranjero y colaboradora honorífica en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Ha escrito ediciones críticas y numerosos textos sobre diferentes autores, además del libro de relatos La bebida de las avispas (2013).