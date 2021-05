La modernización de Aucosa pone fin al problema de los malos olores

El gerente de la empresa, Roberto Casas, explica que con estas mejoras puestas en funcionamiento el pasado mes de enero se ha conseguido acabar con este problema que generaba importantes molestias a los residentes del entorno. Entre los cambios acometidos, indica que se han sellado las tolvas de recepción de materia prima, “que ahora son 100% herméticas”, y también se han incorporado a todos los procesos de producción un sistema de aspiración “que permite canalizar y condensar los vahos derivados de procesos como la cocción o el prensado”.

"Tenemos el sistema de reducción de olores más eficiente del mercado"

Esta apuesta se completa con un equipo oxidador térmico regenerativo (RTO) o “termodestructor” que elimina a 900 grados los gases incondensables resultantes de los vapores una vez se les retira la humedad, que son los que contienen las micro-partículas de olor.

Casas señala que se trata “del sistema de reducción de olores más eficiente que existe hoy en día en el mercado” con el que se pone fin a un problema histórico en la zona.

Autorización en vigor

Por otra parte, el gerente de Aucosa aclara que es falso que la Autorización Ambiental Integrada vaya a caducar el próximo 16 de mayo. “Desde la aprobación de la Lei do Solo de Galicia en 2016 ya no es necesario renovarla como antes cada ocho años, sino que queda en vigor de forma permanente porque ya hay un procedimiento de control ambiental muy estricto, tanto mensual, semestral y anual. Así que no hay una fecha de caducidad”, puntualiza, contradiciendo así las afirmaciones de la Asociación de Vecinos de Chapela y la Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón en las que advertían que el permiso caducaba en diez días.

Estos colectivos sociales han presentado un escrito ante la Secretaría Xeral de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en el que solicitan un recurso de revisión de oficio de Actos Nulos basándose en la sentencia de 2014 del Tribunal Supremo de España “que anuló la Autorización Ambiental Integrada de Aucosa porque su actividad industrial producía malos olores, vertidos, emisiones de gases y ruidos, incompatible con las normas urbanísticas de Redondela.