En pandemia y con tan solo 23 años, la mosense Lara Pereira reconduce su vida tras un problema de corazón abriendo su propio negocio: una tienda de material hípico. Los caballos han sido siempre su pasión y, obligada a frenar su actividad física, apuesta por seguir ligada al mundo de la hípica al otro lado del mostrador.

Ser joven y emprendedora no es fácil, pero si además a eso se suma una pandemia como la de la COVID-19, la ecuación se vuelve todavía más indescifrable. Eso es con lo que lidia cada día la mosense Lara Pereira, al frente desde hace tres meses de la única tienda de material hípico de Mos “EquipeMos”. Con tan solo 23 años, lejos de ahuyentarla, la situación sanitaria y un problema de salud animó a Lara a abrir su propio negocio. “Vi el local y lo tuve claro. Aquí tiene que ir una tienda de hípica, me dije. Me dio esa locura”, recuerda esta joven emprendedora.

La relación de Lara con los caballos se remonta hasta antes de nacer. “Ya montaba a caballo cuando mi madre estaba embarazada”, bromea, indicando que toda su familia, su pareja y sus amigos son amantes de la hípica. Además, explica que, a pesar de haber sido siempre delicada de salud, no ha dejado de montar. Incluso le llegaron a plantear que podía ser alérgica a este animal, pero ella lo tenía claro: “Si soy alérgica me da igual, voy a seguir montando”. Finalmente, las pruebas de alergia descartaron el peor de sus presagios y Lara se reafirmó: “Los caballos son mi mejor medicina”.

Hace meses sufrió un grave problema de corazón que le hizo frenar y reconducir su vida. A pesar de haber estudiado Magisterio, el flechazo que tuvo al pasar frente al local donde ahora se ubica “EquipeMos” la ha convertido en autónoma. En ello invirtió sus ahorros, consciente de que “el primer año sé que no voy a tener ganancias, pero espero no tener pérdidas”. “Me asusta un poco y la gente me dice que es mala época, pero tengo el apoyo de mi familia”, confía Lara, haciendo hincapié en que la hípica es un deporte al aire libre en el que se pueden mantener las distancias de seguridad. Además, asegura que en Mos hay mucha tradición por la hípica y que hacía falta una tienda de material especializada, pues las más cercanas están en Tui y Pontevedra.

Los primeros meses han sido “un poco estresantes”, pero el balance es positivo. “Tengo muchos pedidos y la gente me está ayudando mucho”, indica. A la mayoría de sus clientes le sorprende su edad y aunque ya tiene 23 años, confiesa que le han llegado a echar 16. Compagina el trabajo en la tienda con el estudio de un ciclo de Administración de Empresas para poder sacar el mayor partido a su negocio. También se informa día a día sobre las últimas novedades en relación al material hípico, un mundo que la tiene atrapada. “En otro mundo no voy a encajar”, asegura.