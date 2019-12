As Neves celebrará su "Séptima Carreira do Pavo solidaria" el próximo martes, 24 de diciembre, en la tarde de Nochebuena. Será de nuevo solidaria con la donación de un kilo de alimento por cada participante. Podrán participar niñas y niños y adultos, con recorridos adaptados a las distintas categorías. El circuito será urbano y la recogida de dorsales será de 15.00 a 16.00 horas. Inscripciones hasta el 22 de diciembre. Organiza la ACD Sanomedio y el Concello de As Neves.