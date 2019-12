Del salón al auditorio municipal

Un vecino de Gondomar, Fernando Fernández Penedo, conocido como Nando, crea con más de 500 figuras, fijas y móviles, un belén de 42 m2 que se puede admirar en el Auditorio Municipal Lois Tobío hasta el día 6 de enero en horario de tarde y de mañana. El creador tardó ocho días, con jornadas intensivas de doce horas de trabajo, en construirlo.

Fernando Fernández Penedo, o Nando, como lo conocen en la localidad gondomareña, comenzó su ahora no tan pequeño belén habrá unos 30 años, "era una recreación de 80 cm por 80 cm" y fue creciendo exponencialmente hasta ocupar 42 metros cuadrados en el Auditorio Municipal Lois Tobío de Gondomar. Este es el cuarto año que las más de 400 figuras de Nando se exponen de manera totalmente calculada en el inmueble público, "antes lo exhibía en mi casa y a la gente le daba vergüenza venir un domingo a las 20.00 horas a verlo, hasta que el alcalde lo vio y me dijo 'no puedes guardar esto para ti solo', así fue como empezó la idea de hacerlo aquí", explica Nando. Los 8 días intentos, con jornadas de 12 horas de trabajo, que le lleva montar este belén merecen la pena, "ya que hay gente que viene todos los días; personas mayores que se pasan horas mirando las figuras y cada detalle de las piezas y recuerdan momentos en los que ellos mismos realizaban los oficios que están representados". No solo los vecinos se maravillan con el cuidado y la calidad de esta representación, visitantes de la localidad, venidos desde Palencia o Gijón o incluso "gente árabe, se acerca a verlo y me expresan lo mucho que les gusta", se sorprende Nando. El belén, con 120 figuras en movimiento, se puede visitar en el auditorio de Gondomar hasta el día 6 de enero en horario de mañana y de tarde, salvo las mañanas de los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.