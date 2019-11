La Xunta descarta fondos para la escuela infantil hasta que Ponteareas tenga PXOM

El Concello de Ponteareas debe aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para que la parcela de Ferro-Ucha, en la que está prevista la construcción de una escuela infantil, sea apta para albergar esta infraestructura. Hasta entonces, la Xunta descarta contemplar en su Presupuesto de 2020 financiación concreta para una escuela de atención a niñas y niños de 0 a 3 años. Mientras Ponteareas siga sin Plan Urbanístico la Consellería de Política Social no reservará fondos para una escuela infantil. Además, la Xunta tampoco contemplará apoyo económico para la que sería la primera escuela infantil de la red autonómica A Galiña Azul, en Ponteareas, hasta que el Concello asuma la redacción del proyecto necesario, previo a la obra, ya que hasta ahora el Concello solo habría facilitado a la consellería un anteproyecto.

Asimismo, la Xunta condiciona su cofinanciación a que el Concello ponteareano asuma el modelo del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. "Son cuestiones que llevan años encima de la mesa del gobierno local y que aún no están resueltas" recuerdan desde Política Social y, por eso, la consellería insiste que "mientras no estén resueltas no se puede incluir una partida concreta en los Presupuestos de 2020 con este fin".

En el último pleno ordinario, el alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, recordó que las escuelas infantiles son de competencia autonómica y pidió financiacióin para la que sería "la primera que la Xunta haría en Ponteareas, toda vez que cada curso cerca de un ciento de niños y niñas quedan sin plaza en la actual escuela municipal".

Por su parte, la portavoz del PP, Belén Villar, recordó en el pleno que fue un gobierno local del PP el que consiguió los terrenos para ubicarla y firmar un convenio por el que la Xunta comprometía el 60% de su financiación, "pero aún no hay partida porque no hay PXOM" recordó Villar.

Parcela Ferro-Ucha

La parcela de Ferro-Ucha, en la que actualmente existe un parque infantil y otro de calistenia, fue cedida gratuitamente al Concello de Ponteareas en 2012 por sus propietarios con la condición de que el PXOM estuviese aprobado en 2016. Al no haberse cumplido, el Concello abona mensualmente a sus dueños 1.500 euros en concepto de alquiler, un coste que se eliminará una vez esté aprobado el Plan Xeral.

Ponteareas cuenta con una escuela infantil municipal en la que se quedan sin plaza cerca de un centenar de niñas y niños en horario de mañana. En horario de tarde, sí existen plazas vacantes. Como alternativa, muchos padres recurren a la escuela infantil privada existente en la localidad para matricular a sus hijas e hijos de 0 a 3 años.