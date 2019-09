Miguel Fernández sustituirá a Xan Lois en el grupo municipal del BNG de A Guarda

El Bloque Nacionalista Galego ha anunciado la renuncia de Xan Lois Lomba Alonso, concejal del BNG de A Guarda desde el año 2003. "Motivos personales y profesionales me impiden dedicarle al Concello el tiempo necesario que requiere, por lo que he decidido ponerme a un lado y dejar paso a Miguel Fernández", expone Lomba. El concejal, quien ayudó a "poner en marcha a parte del gobierno municipal del BNG hasta donde el tiempo me lo permitió", asegura que Miguel Fernández es "una persona con mucha capacidad y con las ideas claras". Lomba expuso que "dejo un grupo de amigos y amigas, pero, sobre todo, dejo a un grupo de personas conscientes de la responsabilidad que tienen y con la ilusión intacta para cambiar nuestro pueblo; gracias a todos y todas por la paciencia y por la comprensión durante estos años", concluía Lomba. El teniente alcalde de la localidad, Anxo Baz, agradecía a Lomba su trabajo, "conscientes de la importancia que tuvo en los últimos años", y añadió que "ahora toca mirar para adelante".