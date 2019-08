Más de trescientos vecinos de Oia exigen no ser marginados en el transporte público

Un total de 350 vecinos de Oia avalan con su firma las alegaciones al Plan de Transporte que los grupos políticos de la oposición en Oia presentaron ayer ante la Xunta. Según informaron ayer Xosé Antonio Rodríguez "Xuster" (BNG) y Gerardo Rodríguez (PSdeG-PSOE), después de semanas de intenso trabajo se elaboró un documento que recoge una respuesta a las necesidades de transporte del vecindario de Oia.

"Desde el BNG y el PSOE de Oia, tomamos la iniciativa de presentar las alegaciones al comprobar la inacción y despreocupación del gobierno municipal. En el pleno celebrado el 26 de julio le preguntamos a la alcaldesa qué se iba a hacer con respeto al anteproyecto que acababa de publicarse tres días antes, y que a nuestro juicio presentaba gravísimas carencias, como dejar sin ningún servicio de transporte las parroquias del interior del ayuntamiento. La respuesta fue que ya se ocupaban los técnicos de la consellería", explican.

Los dos ediles aseguran que "son conscientes de que un plan de transporte que va a tener vigencia como mínimo los próximos diez años debe ofrecer un servicio adecuado, pues es una infraestructura básica para el desarrollo del ayuntamiento y para que los vecinos puedan tener una calidad de vida digna" y por eso proponen una alternativa.

Los dos partidos aseguran que han detectado líneas insuficientes por las poblaciones de la costa, horarios inapropiados; autobuses que no hacen paradas en su recorrido; falta de conexión entre las parroquias, etc.

"No se atiende a las necesidades de transporte más urgentes para los vecinos, como el acceso a centros de formación para alumnado de enseñanzas postobrigatorias (Bachillerato, FP, Universidad), que ya no cuenta con el transporte escolar subvencionado y, lo que es más grave, buena parte de la población no tiene acceso a los servicios sanitarios en el centro de salud. Las parroquias del interior ni aparecen en el mapa: no se les ofrece ningún servicio de transporte", indican.

"Nos pusimos a trabajar en el documento de alegaciones que presentamos a la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. En él propusimos la creación de nuevas líneas para ofrecerles a los vecinos y vecinas de Oia el acceso a los servicios básicos: centros educativos de nuestra área, centro de salud, Ayuntamiento. Por otra parte, pedimos que se mejoren las líneas que van a los hospitales de Vigo y al CUVI, pues tal como está en el anteproyecto no hacen paradas en los lugares de Oia por donde pasan. También contemplamos horarios y líneas para conectar los núcleos de población del Ayuntamiento y con las villas de la comarca para realizar otras actividades de carácter diverso: gestiones, comercios, restaurantes...", afirman.

Además, solicitan que los autobuses garanticen la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y también que se contemplen tarifas especiales con descuentos y tarjetas de transporte gratuito para menores, en condiciones de igualdad con las personas que viven en las áreas metropolitanas.

Los ediles informaron que pretendían que se convocase un pleno extraordinario para tratar este tema, que no fue convocado.

Por otra parte, la Xunta informó que está evaluando las aportaciones presentadas por el Concello de Oia. Lo hizo después de mantener una reunión con los alcaldes del Baixo Miño.