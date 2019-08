El IEM organiza una ruta en Gondomar para rememorar el siglo XIX

Hoy martes, a las 18.00 horas, tendrá lugar una nueva jornada dentro del programa de As Xeiras do Verán 2019 del IEM con la colaboración del ayuntamiento de Gondomar titulada, "Gondomar: A vila do século XIX", guiada por Antonio Soliño Troncoso. El recorrido estará acompañado por dos intérpretes en lengua de signos y tendrá una duración de 3 horas y 15 minutos por un recorrido de 2.500 metros con dificultad baja. El punto de encuentro y final será en la Plaza de la Paradela.