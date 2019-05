El BNG de As Neves satisfecho con el respaldo al gobierno que lideró Rodríguez Méndez

El grupo municipal del BNG en As Neves se mostró muy satisfecho con el resultado electoral obtenido el pasado domingo, en el que los nacionalistas revalidaron las cuatro concejalías obtenidas ya en 2015 con el alcalde Xosé M. Rodríguez Méndez al frente.

La agrupación nacionalista agradece al vecindario el apoyo recibido "que nos permitiu estar a piques de superar ao Partido Popular e ser a forza máis votada. Tan só 113 votos nos separaron dese logro". Para el Bloque, el mandato de la gente de As Neves "foi moi claro, apostando pola continuidade do goberno actual e do alcalde Xosé M. Rodríguez nos vindeiros catro anos".

Según el BNG, los resultados conseguidos son un "recoñecemento e un respaldo da xente á boa xestión realizada polo goberno encabezado por Rodríguez Méndez nestes catro anos. Ao mesmo tempo a veciñanza castigou ao PP co peor resultado da súa historia, deixando claro que a maioría quere que o cambio iniciado continúe sen volver atrás".

Desde el BNG muestran una gran ilusión con las perspectivas de los próximos cuatro años, pues "revalidando o goberno e a alcaldía agora iremos a máis na transformación das Neves, dando resposta eficaz ás necesidades das persoas. Na pasada lexislatura moitos proxectos víronse aprazados pola catástrofe do incendio de 2017, pero agora, superada esa situación, poderemos continuar atendendo todos os retos que temos por diante".