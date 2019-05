| El alcalde de Vigo, Abel Caballero, participó en un cocido cañicense con Luis Piña y vecinos de la localidad y dijo que no le cabe duda que "Luis Piña" será un gran alcalde para A Cañiza. "O avance e o progreso non vai vir da man do PP", dijo Caballero, animando al cañicense a luchar. Piña recordó que en los pasados comicios estuvo a 140 votos de ganar. También asistió David Regades, secretario xeral del PSOE provincial.