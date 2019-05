El BNG de Porriño se compromete a crear una Casa da Xuventude si llega al gobierno

El candidato del BNG a la Alcaldía de Porriño, Pedro Pereira, se reunió con un grupo de jóvenes de la localidad para demostrarles que la creación de la Casa da Xuventude de Porriño puede ser una realidad, "soamente se precisa un proxecto e ideas claras do que queremos para os nosos mozos e mozas, e no BNG témolo claro: trátase de executar un convenio urbanístico que o Concello xa ten asinado", manifestó el candidato nacionalista durante la exposición de lo que podría ser una realidad si el próximo 26 de mayo el Bloque Nacionalista Galego accede al gobierno en el ayuntamiento de Porriño, tal y como explicó el propio Pereira.

Los nacionalistas mostraron a los jóvenes cómo un espacio abandonado con un edificio derribado y en ruinas se puede convertir en un espacio de ocio, de creatividad para la juventud porriñesa, "espazos que na actualidade no concello non existen e que sería preciso crear". Según Pereira, muchos jóvenes quieren demostrar sus inquietudes en las distintas disciplinas artísticas (música, teatro, pintura,?) y no cuentan con un lugar adecuado para hacerlo. "Mais tamén un espazo onde se instale un centro Quérote desde onde atender a mocidade en cuestións afectivo-sexuais", añadió.

En este espacio, situado en la parroquia de Atios pero muy cerca del casco urbano, también habría lugar para albergar una futura Escuela de Artes y Oficios, propuesta que el BNG lleva en su programa electoral.

Asociacionismo juvenil

Otra de las propuestas es fomentar la creación de un tejido asociativo juvenil en el municipio, con la participación o colaboración del tejido asociativo cultural ya creado en las asociaciones vecinales y parroquias, "e que mellor lugar para que este poida xerminar que a Casa da Xuventude, a casa de todos os mozos e mozas do Porriño", apuntó el candidato nacionalista

El BNG plantea la Casa da Xuventude como un lugar para fomentar el encuentro, la autoorganización y la independencia artística, "porque para o BNG a mocidade ten que ser a protagonista do futuro do Porriño".