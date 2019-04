EU- Son do Porriño ha iniciado una campaña en las redes sociales a través de la cual presenta la candidatura a las elecciones municipales integrada por 25 personas "de diferentes ámbitos sociales y políticos con el objetivo de ser la voz da Xente do Común do Porriño". Desde la agrupación aclaran que la denominación de "Porrinho de Esquerda (Podes)" que figura en el BOP es errónea y ya han solicitado su corrección.