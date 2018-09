El gobierno porriñés llevará a pleno la adaptación del PXOM antes de fin de año

Cumpliendo con los plazos previstos, el concejal de Urbanismo de Porriño, Marcelino Coto, confirmaba ayer el "gran avance" de la adaptación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) a la nueva Lei do Solo de Galicia. Así, "como me comprometiera en dejarlo rematado en esta legislatura y si no surgen imprevistos, antes de finalizar el año llevaremos el documento a pleno para su aprobación inicial y contamos que en el primer semestre de 2019 esté listo ya para el visto bueno último de la Xunta, que es el organismo que tiene la potestad de su aprobación definitiva", señala.

En noviembre esperan tener todo el proyecto finalizado y poder presentárselo a todos los grupos de la corporación "para que así tengan tiempo a estudiarlo y revisarlo durante ese mes para, de esta manera, al siguiente, llevarlo a pleno".

Hace unos meses el gobierno estaba a la espera de recibir el informe de evaluación ambiental. Entonces el concejal, junto con la arquitecta municipal y el director del equipo redactor, se desplazaran a Santiago a la Consellería de Medio Ambiente para justificar todas las cuestiones planteadas por los técnicos de la Xunta para emitir dicho informe, "el cual ya lo hemos recibido con resultado satisfactorio".

Ya con el expediente de evaluación ambiental rematado, las próximas semanas apurarán unas últimas cuestiones, "pues está prácticamente rematado", y acto seguido "lo pondremos a disposición de todos los grupos políticos para que lo analicen con detrimento y puedan hacer sus propias aportaciones, ya que estamos ante un documento con el que trabajaremos, previsiblemente, muy a largo plazo y es una responsabilidad de todos los corporativos el ratificarlo".

De esta manera, y si se siguen cumpliendo los plazos con los que trabaja el gobierno local, a principios del 2019 el PXOM se pondría a exposición pública para que cualquiera que así lo estime oportuno haga sus alegaciones, las cuales serán resueltas favorable o desfavorablemente para, a continuación, volver a llevar el documento a pleno para su aprobación provisoria, ya que la definitiva tendrá que darla el ejecutivo autonómico.

El PXOM de Porriño data del año 2003. Durante la anterior legislatura se inició ya el proyecto de adaptación pero nunca se llegó a finalizar el proceso, al no presentarla en pleno; ahora, con la entrada del nuevo gobierno se retomó pero, al encontrarse con una nueva Lei do Solo de Galicia, la aprobada en 2016, se vieron obligados a reiniciar el trabajo para hacer una nueva adaptación a la normativa vigente.

Con el nuevo documento, además de adaptarse a ley y conseguir así una seguridad jurídica completa, se pondría fin a la práctica de llevar a pleno modificaciones puntuales del PXOM para atener a demandas de vecinos y empresas.

Se trata de un documento "muy necesario y ambicioso" que permitirá acometer una serie de modificaciones en el planeamiento impuestas por ley y que además desde el ejecutivo consideran necesarias para conseguir una mayor habitabilidad y sobre todo seguridad jurídica.