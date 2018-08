El albariño coge impulso en las bodegas de la subzona de Condado

La primera cata comentada de la Festa do Viño do Condado, en Salvaterra, acogió ayer a unas cuarenta personas que probaron 16 caldos, todos monovarietales albariño, elaborados en la Denominación de Origen Rías Baixas.

Durante la cata, Antonio Alén, miembro del Consejo de Cata de la D.O. Rías Baixas y presidente de la Cofradía do Viño do Condado de Tea e Espumosos, explicó las nociones básicas de estos vinos que suponen la gran fuerza de la subzona de Condado y se convierten en grandes triunfadores. En el transcurso de la cata, los participantes repasaron algunos conceptos que ya conocían y fueron comparando los vinos en cata ciega, sin que pudiera verse la etiqueta.

En total durante las tres catas comentadas -hoy se celebra la segunda y mañana la tercera- serán catados unos 75 vinos diferentes. Si ayer fueron los albariños los protagonistas hoy serán blancos de todas las D.O. de origen gallegas (Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras) y mañana se introducen los tintos y se circunscribe la cata a la subzona Condado de Tea, dando posibilidad a catar elaboraciones especiales.

La cata de ayer abrió los actos previos de la fiesta del vino y fue el inicio de la cuenta atrás para la LIX Fiesta del Viño del Condado do Tea.

Recinto amurallado

En esta edición participarán 28 bodegas que llevarán a Salvaterra y a todos aquellos que decidan visitarla, en el último fin de semana de agosto, más de medio centenar de vinos.

El viernes será la inauguración oficial de la fiesta, y a partir de ese momento todos aquellos que lo deseen pueden disfrutar de estos caldos en un enclave privilegiado como es el recinto amurallado de Salvaterra y de sus noches gastronómicas, donde se mezcla cultura, historia, música, gastronomía y ocio.