La Festa do Miño acogerá el estreno mundial del último disco de Anxo Lorenzo

Deporte, gastronomía y música se conjugarán el próximo sábado 18 de agosto para dar vida a la octava edición de la Festa do Miño, en Tui. El evento completará la programación de otro evento ya consagrado como es el Descenso Internacional do Miño,prueba que, junto al Descenso Popular do Miño, batirá su récord de participación con más de 1.400 palistas surcando las aguas del río. Además de estas actividades deportivas, la Festa do Miño contará con veinticuatro puestos de gastronomía y el estreno mundial del nuevo disco del gaitero Anxo Lorenzo.

La jornada comezará con una romería popular en la ribera de Caldelas, para contemplar la salida del Descenso Popular do Miño desde allí a las 16.00 horas. Ya por la tarde, a partir de las 20.00 horas comenzará la Festa Gastronómica en la calle Lugo, en la que las asociaciones culturales de Areas, Guillarei, Malvas, Paramos, Pazos, Pexegueiro, Randufe, Rebordáns, Ribadelouro, Traxe Tradicional de Tui, San Bartolomé y San Telmo de Tui ofrecerán productos gastronómicos como tortillas, empanadas, jamón asado, callos, paella, bocadillos de chorizo, pimientos de padrón, pinchos veganos y postres variados a precios de entre uno y tres euros.

También en la calle Lugo será, a las 22.30 horas, el concierto del gaitero Anxo Lorenzo, que interpretará temas de su nuevo disco, el cual se estrenará en septiembre. El gaitero se mostró ayer, en la presentación de la Festa do Miño, "encantadísimo" por realizar en Tui el único concierto que se va a hacer en Galicia de su nuevo trabajo y adelantó que ya tiene varias presentaciones programadas en países de Europa y América Latina.

El concejal de Cultura, Eduardo Freiría, y el regidor local, Carlos Vázquez Padín, agradecieron a las asociaciones su papel dinamizador en esta fiesta, "que sin ellas no sería posible". El alcalde también aprovechó para destacar la actuación "de primerísimo nivel" de Anxo Lorenzo y señaló que "este año Tui se ha convertido en la capital de la música gallega".

El evento tudense coincidirá este año con la primera edición del Descenso Internacional do Miño como fiesta de Interés Turístico de Galicia.