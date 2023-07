El destino de Gabri Veiga, a escena

El fin del Europeo sub 21 de Rumanía y Georgia vuelve a poner el foco en el futuro de Gabri Veiga. El centrocampista canterano, sin descanso desde el final de LaLiga, se tomará unas semanas de vacaciones con la incógnita de si se reincorporará a los entrenamientos para ponerse a las órdenes de Rafa Benítez o saldrá traspasado antes a un gran equipo a cambio de los 40 millones estipulados en su cláusula de rescisión. La posibilidad de que el canterano siga en nómina la próxima temporada en el Celta se considera remota, pese a que aparentemente se ha enfriado el interés de algunos equipos.

Benítez ha declarado que le gustaría contar con Veiga, pero la decisión final depende del futbolista, siempre que algún club se anime, como da por seguro el Celta, a depositar en LaLiga el importe de su cláusula liberatoria. A la joya de la cantera celeste se le ha relacionado con los principales equipos de la Premier League y con otros grandes de Europa como el PSG o el Bayern, pero ninguno de estos grandes equipos europeos ha movido ficha. De momento.

Al Celta le gustaría que el futuro de Veiga se resuelva cuanto antes. El club prefiere disponer de margen para reinvertir el dinero que entre en sus arcas (entre el 10 y el 20 por ciento de los 40 millones que ingrese por Veiga puede destinarlo a fichajes esta temporada) y no quiere que el jugador se reincorpore al trabajo descentrado y en boca de todos, como ocurrió en el tramo final de la temporada.

Lo menos doloroso para el club y el propio futbolista es que la situación se resuelva rápidamente. Lo último que quiere el Celta es que la salida de Veiga se convierta en el culebrón del verano y el proceso se prolongue hasta el mes de agosto, con la competición ya en marcha. Cuanto más se dilate el proceso, menor será el margen de maniobra del club para reinvertir parte de lo que reciba por el jugador en el presente mercado.

Veiga no ha dicho una sola palabra sobre sus planes y el Celta ha restringido al máximo sus comparecencias públicas. El centrocampista no ha dado entrevistas ni ruedas de prensa y sus apariciones se han limitado a declaraciones al canal oficial del club en las que solo hablaba de aspectos relativos al partido de turno que iba a jugarse. Más recientemente, ya concentrado con la selección, el futbolista esquivó todas las cuestiones que se le plantearon sobre su futuro (recurrentemente sobre el posible interés del Real Madrid) con la coartada de que solo estaba centrado en conquistar el título europeo con la selección española sub 21.

El Europeo ha concluido con una agridulce medalla de plata y la sensación de que Veiga ha tenido menor protagonismo del que se esperaba, algo que hay que atribuir, como ha señalado Santi Denia, al cansancio acumulado a lo largo de una temporada sumamente intensa desde el punto de vista físico y emocional y a las molestias que arrastraba desde el final de LaLiga. El Europeo ha concluido y el jugador inicia sus vacaciones sin conocer aún dónde va a jugar la próxima temporada.

Mouriño ha sido claro al respecto: Gabri Veiga dispone de ofertas muy suculentas de una buena parte de los pesos pesados de la Premier y otros grandes clubes europeos con las que el Celta no puede competir y ha puesto sus asuntos en manos del superagente israelí Pini Zahavi para que negocie su próximo contrato. Queda por resolver en qué equipo y cuándo.

Audiencia privada con el Papa para arrancar una intensa segunda semana

La segunda semana de pretemporada volverá a ser intensa en trabajo y acontecimientos. La plantilla celeste voló ayer a Roma, donde hoy será recibida en audiencia privada en el Vaticano por el Papa Francisco. Al acto, en homenaje al centenario, del club, asisten los jugadores, los integrantes del cuerpo técnico los miembros del consejo de administración al completo con Carlos y Marian Mouriño a la cabeza, así como los directores de las diferentes departamentos del club y una representación de 10 aficionados. La expedición celeste regresará a Vigo tras la audiencia. A su regreso a la ciudad, Rafa Benítez ha programado otra intensa semana de entrenamientos con mayor protagonismo del balón y en la que se empezarán a trabajar ya aspectos tácticos. El fin de semana (no se ha comunicado aún si el sábado o el domingo), el plantel se desplazará hasta el Algarve para iniciar una minipretemporada y disputar sus dos primeros amistosos (contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo el día 17 y frente al Benfica el día 22) del verano. El club pondrá además en marcha esta semana la campaña de abonados para la temporada 2023-24.