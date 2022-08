El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, admitió después de ganar en Girona con gol de Iago Aspas (0-1) que “ahora” su equipo está “más tranquilo” y que necesitaba “empezar a ganar”.

Coudet aseguró que el Celta mereció la victoria en Montilivi porque hizo un “muy bien partido” y “supo salir de la presión”, y que el triunfo supone “tres puntos importantísimos en una cancha difícil”.

Pese al “calor terrible” que padeció la expedición celeste ayer en Girona, el técnico argentino destacó que “hicimos un gran esfuerzo” para sumar tres puntos importantes ya que considera que “este campo va a ser difícil para todos”.

El Celta no conseguía un triunfo a domicilio desde el pasado mes de abril, dato al que Coudet no quiso dar mayor importancia, aunque sí destacó el valor de este triunfo en el campo del Girona. “Intentamos jugar de la misma manera en casa que en fuera, a veces nos sale mejor, a veces peor, otras veces no... Creo que estuvimos un poco imprecisos, tanto nosotros como ellos, pero ha sido culpa del campo, que no estaba en las mejores condiciones”, analiza.

Sobre la actuación del Iago Aspas, poco que añadir por parte del técnico. “Ya no puedo decir nada que no sepan de Iago. Es el diferente, está muy bien. Ha hecho una pretemporada muy buena”, valora. “Tratamos de ayudarlo todo lo que podemos y lo importante para nosotros es generarle situaciones. Es lo que intenta el equipo, llevarle la pelota. Ojalá que esto se sostenga así y que siga marcando”.

El entrenador del conjunto vigués también celebró que su equipo “va creciendo futbolísticamente” y que los fichajes “se van sintiendo mejor” y se van adaptando.

Sobre el mercado de fichajes, reconoció que espera que no salga ningún jugador porque la plantilla es corta y explicó que el club está “tratando de fichar un delantero por todos los medios”. En ese sentido, se mostró satisfecho “por el esfuerzo que está haciendo el club y por la predisposición”.