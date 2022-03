El pasador infalible

Fran Beltrán se ha convertido esta temporada en el referente del medio campo celeste. El de Seseña ha desplazado de la titularidad de Renato Tapia, que el pasado curso lo jugó prácticamente todo, en la que hasta el momento su mejor temporada como profesional. Con 23 años recién cumplidos, el pivote celeste no solo se ha convertido este curso en una referencia del conjunto vigués, sino de LaLiga, con nivel de eficiencia en la construcción del juego comparable a la de los mejores centrocampistas del campeonato.

El dato de Opta Sports lo confirma: el jugador del Celta es el tercer pasador más eficiente del campeonato español tras el alemán Toni Kroos y el holandés Frenkie de Jong. El centrocampista del Real Madrid lidera el escalafón con un porcentaje de eficacia en el pase del 98,5 por ciento, mientras que el medio azulgrana y el pivote céltico presentan un nivel de precisión en el pase del 90,87 y 90,06 por ciento, respectivamente.

Entre los cinco mejores figura otro azulgrana, el joven Nico González, con un nivel de eficiencia muy parecido al de Beltrán (90,05) y otra de las grandes estrellas de Liga, el croata Luka Modric, con el 89,83 por ciento de precisión. El baremo se ha establecido entre jugadores que esta temporada hayan disputado un mínimo de 15 partidos y hayan intentado no menos de 500 pases.

El centrocampista celeste no lo ha tenido fácil, pero ya desde finales del pasado curso, con la lesión de rodilla sufrida por Renato Tapia, presentó sus credenciales a Eduardo Coudet. Y el bajón físico sufrido por el internacional peruano por la falta de descanso y las crecientes dificultades para recuperarse de las numerosas lesiones que ha ido encadenado, acabaron por allanarle el camino de la titularidad.

El rendimiento de Tapia bajó a la par de que el de Beltrán crecía y ambos intercambiaron sus papeles en el equipo. La progresión del toledano se hizo evidente en el juego sin balón, con altas prestaciones en la recuperación de la pelota, pero sobre todo en la construcción de la jugada, con un sentido del juego y una precisión en el pase desconocidos en campañas anteriores. Beltrán es el segundo futbolista del Celta que más balones recupera tras Javi Galán, pero a diferencia del lateral extremeño nueve de cada diez veces sus pases llega en buenas condiciones a su destinatario.

Sus movimientos en el campo también han mejorado, tanto la hora de defender, con buena colocación sobre el terreno y un gran sentido de la anticipación, como de atacar, bien para conducir la pelota, bien para protegerla o girar sobre sí mismo para cambiar la orientación del juego. Su serenidad en el inicio de las jugadas y criterio y precisión en la distribución del juego han mejorado considerablemente con respecto a la pasada campaña.

El único parámetro en el que Beltrán no ha mejorado esta temporada es en el gol. El pivote celeste es un buen lanzador a distancia y no le falta atrevimiento para probar fortuna desde fuera del área, pero no ha sido capaz de encontrar el camino de la portería rival. Sí lo hizo el pasado curso, con tres goles en tres encuentros en los que el Celta se alzó con la victoria.

El club tomó nota y al final del pasado año aceleró para las negociaciones para renovar al jugador, cuya ampliación contractual hasta 2026 se cerró a mediados de enero pasado. Con este acuerdo, el Celta se asegura la continuidad de uno de los futbolistas españoles más prometedores de su generación y por el que ya había pagado 8 millones (su cláusula de rescisión) al Rayo Vallecano hace tres años. Beltrán es el jugador de su edad con más minutos de LaLiga.