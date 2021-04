Vigo y Sevilla, una conexión frecuente para Monchi

El nombre de Ramón Rodríguez pasaría desapercibido si no se le añadiese el apodo de ‘Monchi’, uno de los mejores directores deportivos del planeta fútbol que destaca por cerrar fichajess de precio medio para multiplicar su valor en el Sevilla, que mañana visita Balaídos, donde el gaditano se reencontrará con viejos amigos como Iago Aspas y Denis Suárez, por los que apostó en su momento para el equipo del barrio de Nervión. Pero estos dos no han sido los únicos futbolistas formados en A Madroa que han llamado la atención de Monchi, quien de Balaídos se llevó a Krohn-Dehli, pero también intentó los fichajes de Mina, Jonny, Lobotka...

Desde que en el año 2000 colgase los guantes como portero del Sevilla para encargarse de la secretaría técnica del club andaluz, Monchi ha mantenido una frecuente conexión con Vigo, a donde llegaron los sevillistas Jesuli, Velasco, Javi Varas y Nolito. Lo que más ha interesado al director deportivo del Sevilla, sin embargo, ha sido lo que más destacaba en la plantilla celeste.

Uno de los jugadores que llamó la atención de Monchi fue Iago Aspas, al que el directo deportivo del Sevilla tentó antes de que el moañés se marchase al Liverpool y al que rescató cuando le fue mal en Inglaterra, para permitir que regresase a casa al no congeniar con Unai Emery. Desde entonces, entre Monchi y Aspas se estableció una relación de amistad y mutua admiración, hasta el punto de que la estrella céltica lo considera su “espejo” para su próxima etapa profesional en el mundo del fútbol.

“Las cualidades de Aspas las conocemos de cuando jugaba en el Celta. Antes de salir al Liverpool lo pretendimos, pero no pudimos competir con ellos. Es un entrenador o un director deportivo en ciernes. Es de los jugadores que más futbolistas conocía”, desvelaba Monchi en diciembre pasado en un encuentro digital promovido por la Federación Gallega de Fútbol. Otro vínculo más con Galicia, donde fue reclamado en noviembre pasado para participar en los actos del centenario del Racing de Ferrol.

Semanas después, el director deportivo del Sevilla valoraba la llegada de Coudet a Balaídos. “Enhorabuena al Celta por la adquisición de Coudet y por la remontada que ha hecho en la tabla”, explicó en un acto solidario de la federación gallega.

“Monchi es uno de los referentes. Soy su fan suyo. Me gusta su estilo, cómo trabaja. Siente su club como yo el mío y me podría ayudar en el futuro. Estuve en Sevilla, me fichó y tengo buena relación con él”, señaló Aspas días atrás en una entrevista con Míster Chip. El moañés explicó la metodología de uno de los mejores directores deportivas del mundo: “Le ha dado un estilo al Sevilla. Ficha jugadores no tan baratos, pero que no son caros, y la plusvalía es muy grande para cualquiera de ellos que destaque. Así puede tapar dos o tres malos fichajes”, añadió Aspas, uno de los actuales jugadores del Celta que formó parte de la valiosa agenda de Monchi.

El otro céltico por el que negoció el de San Fernando para firmar por el Sevilla es Denis Suárez, que en 2014 aceptó marcharse cedido al Sánchez Pizjuán como parte de la operación del fichaje de Rakitic por el Barça.

“Denis Suárez es un jugador totalmente conocido no sólo por sus aportaciones a nivel de clubes, sino de selecciones. Es un jugador con unas condiciones técnicas magníficas, que se puede desenvolver en las tres posiciones de la línea de mediapunta y que consideramos que era una necesidad que teníamos. Entiende muy bien el fútbol, se asocia bien y reunía el perfil de lo que quería el míster para ese puesto. A pesar de su juventud, es un chico maduro y creo que si todos somos pacientes y sabemos valorar el tiempo necesario para su adaptación, nos va a dar muchísimo porque tiene algo difícil en el fútbol, que es la calidad y, sobre todo, que entiende bien el fútbol”, dijo entonces Monchi del salcedense.

La última operación de Monchi con el Celta fue el regreso de Nolito a Vigo. El gaditano llegó al Sevilla cuando Monchi trabajaba para la Roma, entre 2017 y 2019. Diez días después de abandonar Italia, regresaba a casa para seguir siendo uno de los mejores directores deportivos del mundo y el Celta seguirá siendo una de sus referencias para fichajes.