"Recibimos varios avisos de gente que estaba viendo cómo una niña intentaba tirarse por la ventana", relata Lola, la agente de la Policía Nacional que acudió a la llamada de emergencia junto a sus cinco compañeros. Fueron los primeros en llegar al lugar, un piso en la zona sur de Santiago. Allí se encontraron a una menor, de 13 años, en la ventana de un cuarto piso que amenazaba con saltar al vacío.

"Tres de mis compañeros se fueron a la parte trasera del edificio para tener contacto visual con ella, y a mí y a dos compañeros nos abrió el portal un vecino. La puerta de la vivienda estaba abierta, su madre estaba desesperada. Entré y al fondo, en la ventana del salón, me encontré a la niña, totalmente desencajada, con cara de querer tirarse y gritando: 'Soy mala persona, me voy a tirar'. Me impactó mucho", cuenta a EL CORREO GALLEGO, diario de Prensa Ibérica, grupo editorial de FARO.

En ese momento, Lola, que explica que no tiene formación en negociación y que no están preparados para este tipo de casos, procedió a intentar calmarla. "Mis compañeros pensaron que yo era la mejor opción para hablar con ella. Estaba colgada del alféizar de la ventana, llovía y estaba resbaladizo. Entonces, comencé a hablarle despacio, tratando de ganarme su confianza y de que no mirara hacia abajo, donde estaban mis compañeros y una ambulancia, porque igual se ponía nerviosa. Pensé en la posibilidad de que resbalara y se cayera".

Tras unos minutos de conversación, "en un momento que vi relajación en su cara me aceleré y corrí hacia ella sujetándola fuerte de un brazo. En ese momento entraron mis compañeros y con su ayuda la metimos dentro y la sentamos en el sofá hasta que llegaron los servicios médicos y la trasladaron al hospital. Su madre no sabía cómo agradecérnoslo".

Lola confiesa que nunca había visto una situación así, de una menor con tanta determinación por quitarse la vida: "No te imaginas ver a una niña de 13 años en un intento tan claro de tirarse". La valentía y la rápida actuación de la agente y sus compañeros evitó una tragedia.