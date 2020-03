Ya son varios los días que llevamos confinados. Muchos descubrimos que nuestros hogares no son tan grandes como pensábamos... Hasta parece que estamos en Navidad, todos reunidos en casa. No falta nadie, los niños correteando por el pasillo, ya que no hay colegio. Hablo de ese edificio en el que de lunes a viernes quedan los niños. Hoy están en silencio, simplemente vacíos, provoca cierto miedo entrar en un aula tan vacía. Mentiría si dijese que no te pone los pelos como escarpias. Pero cambiando de tercio, y acercándose al meollo de la cuestión. Estos días seguro que la nevera de casa está llena hasta arriba. Y si fuesen pocas las novedades, hace días el Rey dio un discurso. Entonces, ¿Me sigues?, ¿Tienes claro lo que falta? Piensa un poco?Algunos ya lo tendréis en mente. ¡Nos falta el arbolito de Navidad! Deduzco que los rezagados lo tendréis por casa y encendéis las luces. Puede ser? o quien lo tenga en el trastero. Siendo sincera, estoy por ir al trastero a buscar el arbolito y encender las luces. Las del jardín, imposible al no tenerlo. Pero si le decimos a Abel Caballero algo, hasta puede que se sume a la locura. Entonces llegaríamos a la conclusión que estamos en Navidad.

Y si rizamos un poco el rizo como buenos confinados, cada día a las 20.00 horas salimos a nuestras terrazas, miniterrazas, balcones, ventanales y todo aquel espacio por donde podamos sacar nuestras cabezas y extremidades. Y lo más conmovedor, aplaudir para agradecer a todas esas personas que siguen trabajando, que no han descansado un día. Siempre al pie del cañón, para que nuestros mayores no se queden en la estacada y puedan seguir luchando por estar vivos. Gracias a todos los profesionales que no habéis tirado la toalla y estáis ahí. Cierto, las horas pasan, los cuerpos están cansados, los turnos son interminables. Pero gracias a todos vosotros España sigue luchando. Hoy es cuando te das cuenta de que has elegido el camino correcto en tu profesión, desde el día que te lanzaste y dijiste yo quiero ser? Hoy solo puedo deciros: ¡GRACIAS!

Y recordarles a nuestras "ricuras" de políticos que dejen de ser insensatos. Se pongan a trabajar todos juntos. Y recuerden que el coronavirus no elije entre ricos ni pobres, ni partidos políticos, ni colores... todos estamos en el mismo saco. Por si fuese que lo han olvidado queridos políticos.

Alexia Rodríguez Pequeño Vigo