Queridos Reyes Magos

Un año más tengo el ímpetu de escribiros una carta. Cierto que estoy crecidita. Pero no puedo perder la ilusión un año más. Seguro que me entendéis. Hoy pienso más que nunca que merecéis un agradecimiento a vuestro trabajo, ya que si hay alguien capaz de mantener la ilusión, sois vosotros. Cierto que en esta época tenéis que hacer malabares para no decepcionar a todos los chiquitines/as y mayores. Poner en práctica el hechizo para los casos más imposibles, a saber qué recursos utilizáis para que todos tengamos un regalo el Día de Reyes. Os pido que lleguéis a los hogares con pocos recursos y esos pequeñines puedan tener un obsequio en sus manos, que no piensen que se han olvidado de ellos/as este día tan especial, que no pierdan la ilusión por soñar y creer en algo.

Ahora tengo otra petición, la cual puede trastocaros, pero siendo una buena niña, os escribo con corazón y causa. Me gustaría que dejaseis un poco de carbón del que hay en el asadero cuando hacéis el churrasco. Ese mismo, es el que pido. Pero la sorpresa vuestra, es quienes son los afortunados. Pues aquellos/as que no han tenido más que el atrevimiento de poner escollos en el camino, hacer lo imposible por ser malos, por dañar y herir sin motivos a quien únicamente se dedica a hacer su labor con amor y empeño. Si puedo pedir algo más? Simplemente vida, vida para poder disfrutar de los que están a mi lado y me tienden la mano cuando pido ayuda. Aprender a capear la soledad que ha dejado cierta persona especial desde el día que ha partido. Me falta tu alegría, compañía, risas, besos?Cuestan mucho estas fechas sin ti, nada es igual desde que te fuiste... Pero los recuerdos de estas fechas contigo nadie me los podrá arrebatar. Recuerdos que me tranquilizan cuando pienso que ya no estás. Me enseñaste que las personas que tenemos a nuestro alrededor lo son todo, y que es por lo que tenemos que sonreír y celebrar el poder reunirnos. Y no perder esa inocencia y esperanza de que todo pueda ser?

Hasta la próxima, queridas Majestades y no olviden los lingotazos de carbón para los desalmados que se empeñan en hacer cuesta arriba el 2020.