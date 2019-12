Greenpeace descuelga pancartas gigantes en plena Cumbre del Clima

Unos quince escaladores de Greenpeace han colgado pancartas de 20 metros cuadrados en las torres de iluminación del entorno del recinto ferial del IFEMA, donde se celebra la Cumbre del Clima (COP25), con el objetivo de protestar contra la "mercantilización de las negociaciones climáticas". Los activistas permanecen subidos a gran altura en los mástiles de iluminación, pese al fuerte viento que se registra en la zona y que ha dificultado la acción, según han confirmado a Europa Press fuentes de la organización.

En las pancartas pueden leerse los mensajes 'El clima no es un negocio' y 'The Climate Politics are polluted' y el objetivo es denunciar los supuestos intereses económicos vinculados a los combustibles fósiles. "Hay una interferencia de estos poderes económicos que hacen que los gobiernos presten más atención en no desairarles que a lograr acuerdos más ambiciosos en esta cumbre, pese a las evidencias científicas y a la acción social", ha explicado José Luis García, portavoz de Greenpeace.

Por ello, el representante de la organización ecologista ha incidido en la importancia de "pasar a la acción".

El objetivo de los activistas que participan en la protesta es continuar en la zona durante buena parte de la jornada para que su mensaje vaya llegando a todos los representantes de los países que hoy se incorporan a las negociaciones.