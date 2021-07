El paso del tiempo y la edad son realidades a las que el ser humano no le puede ser esquivo. Ambas, están directamente relacionadas con la pérdida de agilidad, tanto física como mental, pero ¿están relacionadas la una con la otra?

Después de 16 años de trabajo, el grupo investigador dirigido por el Instituto Garvan de Investigación Médica de Estados Unidos, ha logrado confirmar la relación entre el deterioro cognitivo y la pérdida ósea en las mujeres mayores de 65 años.

Un hecho, el deterioro cognitivo, que provoca, según el estudio y de manera directa, el aumento del número de fracturas.

Esta revelación supone la confirmación de que la salud cognitiva y la salud ósea deben controlarse y tratarse de manera conjunta.

Y es que, un fallo de la una supondría también un fallo en la otra.

«Nuestro estudio ha revelado un vínculo entre deterioro óseo y deterioro cognitivo en las mujeres. Estos hallazgos ayudarán a refinar las pautas de mejores prácticas de cómo la cognición y la salud ósea se controlan en la vejez, para garantizar que el tratamiento adecuado se pueda administrar con mayor eficacia”, señala la profesora Jacqueline Center, directora de Estudios Clínicos y Epidemiología en el laboratorio de Garvan, y autora principal del estudio publicado en la revista científica Journal of Bone and Mineral Research.Journal of Bone and Mineral Research.

Los hombres analizados no experimentaron durante las casi dos décadas de análisis esa pérdida ósea notable como sí sucedió en el caso de las mujeres.

Las claves del estudio: deterioro cognitivo, deterioro óseo y menopausia

El proyecto se ha llevado a cabo con sujetos, hombres y mujeres, mayores de 65 años y durante un período de tiempo de 16 años.

Y es que, actualmente, son más 200 millones las personas que se ven afectadas por la osteoporosis de manera directa; mientras que más de 35 millones padecen demencia.

Estas dos enfermedades, que no hacen saltar las alarmas en una primera fase, hacen, que, como consecuencia de ello, se vea dificultado su tratamiento.

La relación entre deterioro óseo y cognitivo ayudará a los profesionales médicos a la gestión de ambas afecciones ya que se ha comprobado que «la salud cognitiva es un factor importante para brindar más sobre el riesgo de fracturas», señala la profesora Jacqueline Center.

Existe, además, un vínculo directo que estaría relacionado como tercer factor vinculante. Se trata de la deficiencia de estrógenos provocada en las mujeres después de la menopausia.

Este factor “se ha asociado de manera independiente con el deterioro cognitivo y el deterioro óseo”, por lo que se entiende será el vínculo más común entre ambas afecciones.

Osteoporosis y fracturas

Una de las primeras y más directas consecuencias de esa pérdida ósea, como señala el estudio, es la aparición de fracturas a causa de la osteoporosis.

Esta afección hace que los huesos se debiliten de manera notable y se vuelvan quebradizos como consecuencia de la lenta regeneración de hueso nuevo. El hueso es un tejido vivo que se descompone y se compone de manera constante, y un fallo en esa regeneración, al hacerla más lenta, es lo que provoca la aparición de la osteoporosis y con ello la debilitación ósea.

Tal es el daño que provoca esa falta de rapidez en la regeneración que cualquier golpe o caída, o incluso una leve tensión como agacharse o toser, pueden implicar una fractura en cualquier parte del cuerpo, aunque las más comunes son las que afectan a las caderas, las muñecas o incluso a la columna vertebral.

Si ahora la ciencia ha logrado, tras 16 años de trabajo, conectar directamente deterioro cognitivo y óseo, las posibilidades de tratamiento precoz aumentan de manera notable entre las mujeres.

Un hallazgo que a buen seguro ayudará a mejorar la vida de miles de personas.